На французькому атомному підводному човні стався вибух



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Місцева влада середземноморського Тулону заявила, що дим, який викидається через пожежу, не є радіоактивним

Вибух, який спричинив масштабну пожежу, стався під час ремонтних робіт на атомному підводному човні «Перле»

У французькому Тулоні стався вибух на атомному підводному човні. Радіоактивної загрози немає, адже атомні двигуни з човна зняли для ремонтних робіт.

Про це повідомляє Associated Press.

Вибух, який спричинив масштабну пожежу, стався під час ремонтних робіт на атомному підводному човні «Перле».

«Перле» належить до підводних човнів типу «Рубі», перший з яких було закладено у 1976 році. «Перле» найновіша французька субмарина цього типу і була спущена на воду у 1990 році.

Місцева влада середземноморського Тулону заявила, що дим, який викидається через пожежу, не є радіоактивним.

Декілька місяців тому з підводного човна зняли атомний реактор, злили паливо та демонтували озброєння для проведення ремонтних робіт.

France : Un incendie s'est déclaré ce matin à bord du sous-marin nucléaire d'attaque Perle (SNA) sur la base navale de Toulon. Actuellement en entretien, il n'est équipé ni d'arme ni de combustible nucléaire. Aucun blessé n'est à déplorer pic.twitter.com/7xLMGRvd6G — Alexandre L_B (@alex_le_bars) June 12, 2020

Робітники та моряки були безпечно евакуйовані з борту підводного човна. Наразі з полум'ям борються близько 30 пожежників зі складу військово-морських сил та десятки місцевих вогнеборців.

До слова, нещодавно прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.