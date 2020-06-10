Україна найняла британців, аби довести, що росіяни покрали унітази з наших кораблів



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Росіяни знищили майно на кораблях «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки

Заступник міністра: «Ми найняли одну з найкращих британських компаній, яка спеціалізується саме на оцінці шкоди морським суднам»

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, якого президент уповноважив представляти Україну у справах проти Росії, що розглядаються в Міжнародному суді ООН і арбітражних трибуналах з морського права, в інтерв’ю «Главкому» підтвердив, що російська сторона всіляко ухиляється від виконання рішення міжнародних судів.

Євген Єнін відзначив, що РФ виконала рішення щодо забезпечення тимчасових заходів – зокрема, звільнивши українських моряків, а через два місяці після цього повернула в Україну і військові судна. «На нашу думку, Росія, порушивши принцип невідкладності виконання цих тимчасових заходів, ще більше ускладнила спір, що є одним з додаткових аргументів, який ми також використали у своєму Меморандумі», – сказав Єнін.

За словами дипломата, повернуті кораблі були піддані просто варварському ставленню з боку російської влади. Зокрема, з цих кораблів зникло все навігаційне і інше устаткування, озброєння, особисті речі моряків. Навіть були вирізані всі цінні метали – можливо, з метою незаконного продажу. «З тим, щоб чітко зафіксувати усю шкоду, яка була нанесена такими варварськими діями з боку російської сторони, ми найняли одну з найкращих британських компаній, яка спеціалізується саме на оцінці шкоди морським суднам. Результати цієї експертизи так само долучені до нашого Меморандуму, який 22 травня ми подали до арбітражу», – сказав Єнін.

За словами Єніна, Україна кілька тижнів тому подала свій Меморандум до Міжнародного арбітражу у справі про незаконне затримання РФ трьох військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів, які згідно з Конвенцією ООН з Міжнародного морського права користуються абсолютним імунітетом. «Тобто існує заборона на будь-яке їхнє затримання, арешт або захід на палубу. Так само незаконним є арешт членів їхніх екіпажів. Цей принцип імунітету військових суден є одним з ключових стовпів міжнародного морського права і всі найбільші морські держави світу з величезною увагою спостерігають за розглядом цього питання в Міжнародному арбітражі», – пояснив дипломат.

Єнін зазначив, що російська сторона має три місяці для підготовки відповідних застережень і восени цього року Міжнародний арбітраж має визначитись щодо формату розгляду зазначеного питання. Тобто йдеться про розгляд разом двох стадій процесу (підтвердження юрисдикції і по суті), або про розгляд їх окремо.

«За будь-яких умов ми очікуємо на фінальне рішення у 2023 році. Приблизно аналогічні часові рамки і у інших справах», – сказав дипломат.

Євген Єнін – український дипломат і правник. Три роки працював заступником Генерального прокурора України, займався збором та передачею до міжнародних судів доказів порушення Росією міжнародного права та відповідав за розшук і поверненням в Україну активів, які були виведені вищими посадовцями часів президента-втікача Януковича. Два місяці тому Єнін став заступником міністра закордонних справ. Тепер він курує справи щодо збитих пасажирських літаків – рейсів MH17 над Донбасом і PS752 в Ірані, а також юридичне переслідування держави-агресора в міжнародних судах. На початку своєї дипломатичної кар’єри Єнін майже десять років займався придністровським конфліктом. До сфери його відповідальності крім юридичного блоку належить американський та азійський напрями нашої зовнішньої політики, а також консульська служба

Нагадаємо, рішення Міжнародного морського трибуналу рік тому зобов’язало РФ звільнити наші судна та українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.

20 листопада 2019 року командувач ВМС ЗС України Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.Зазначимо, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому вказано перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях «Нікополь», «Бердянськ» і буксирі «Яни Капу».

Передані захоплені у 2018 році Росією українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» прийшли 20 листопада у порт Очаків. Їх супроводжували буксири «Титан», «Гайдамака» та пошуково-рятувальний корабель «Сапфір», які ще 16 листопада вийшли з портів Одеси, Чорноморська та Южного.

21 листопада 2019 року влада Росії заявила, що повернули Україні захоплені кораблі «в нормальному стані» - і унітаз на катері нібито не крали. Як «підтвердження» цього, було показано якесь відео, в якому ФСБ чомусь особливо акцентується на наявності незайманого гальюна.