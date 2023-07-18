У Львові на 11-й день після атаки під завалами знайдено живого кота (фото)

Котик зневоднений, втомлений, але має апетит

На 11-йдень після влучання ракети у житловий будинок на вул. Стрийській у Львові комунальники знайшли серед завалів живого кота. Це улюбленець місцевої мешканки. Зараз тварині надають меддопомогу. Про це повідомила мешканка зруйнованого будинку і керівниця громадської організації «Світова асоціація з питань тварин України» UPAW Оксана Кошак.

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«Це просто чудо! Сьогодні, на 11-й день після влучання ракети в наш будинок, серед завалів комунальники знайшли живого котика. І це також домашній улюбленець пані Олі та друг нашої раніше врятованої собачки Аліси. Щастя, що пані Оля була в дворі, одразу впізнала свого Черчиля», – йдеться в повідомленні.

Знесилену тварину завезли в клініку. Котик зневоднений, втомлений, але має апетит. Ветлікарі безкоштовно взяли аналізи та провели ультразвукову діагностику.

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Нагадаємо, у ніч на 6 липня у Львові пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки.

Зокрема, унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

МВС України показало відео перших хвилин після ворожої атаки.

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За останніми даними Генштабу ЗСУ, три ракети «Калібр» влучили по місту Львів.