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Скільки «Калібрів» влучили по Львову: дані Генштабу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скільки «Калібрів» влучили по Львову: дані Генштабу
Одна з ракет влучила в будинок у Львові
фото: glavcom.ua

У ніч на 6 липня РФ випустила по Україні 11 крилатих ракет «Калібр»

За уточненою інформацією, протягом минулої доби Росія завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши 11 крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 липня.

Сім ракет було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил, три ракети «Калібр» влучили по місту Львів та одна ракета - по приватному будинку в Черкаській області.

Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 57 авіаційних ударів, чотири з яких - іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Усі чотири дрони-камікадзе було знищено нашою ППО. Також окупанти здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, російська армія обстрілювала мирні населені пункти Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Скільки «Калібрів» влучили по Львову: дані Генштабу

За уточненою інформацією, протягом минулої доби Росія завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши 11 крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 липня.

Сім ракет було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил, три ракети «Калібр» влучили по місту Львів та одна ракета - по приватному будинку в Черкаській області.

Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 57 авіаційних ударів, чотири з яких - іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Усі чотири дрони-камікадзе було знищено нашою ППО. Також окупанти здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, російська армія обстрілювала мирні населені пункти Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня у Львові пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки.

Зокрема, унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Станом на вечір 6 липня було відомо про сімох загиблих. Під завалами багатоквартирного будинку у Львові, в який влучила ракета, увечері виявили тіло ще однієї жінки.

Станом на ранок 7 липня кількість жертв ракетного удару по Львову зросла до дев’яти осіб.

МВС України показало відео перших хвилин після ворожої атаки.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що про десять ворожих крилатих ракет «Калібр», випущених по Україні у ніч н 6 липня.

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Теги: ракета Львів росія війна тероризм

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