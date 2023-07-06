Ракетна атака на Львів: пошкоджено 35 будинків (фото)

Усім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку

Серйозних уражень зазнало 60 помешкань

У Львові завершено комісію з надзвичайних ситуацій біля будинків, які зазнали ракетних пошкоджень. Про це повідомив очільник міста Андрій Садовий.

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Унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

«Комісія прийняла рішення виділити 100 млн на відновлення зруйнованих помешкань», – повідомив Садовий.

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Російські ракети у Львові пошкодили 35 будинків фото: Андрій Садовий

Усім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку, в Стрийському парку, яке розташоване поруч.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також –пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Станом на 8:20 унаслідок вибухів чотири людини загинули та 32 – отримали поранення, з них одна дитина. За інформацією Садового, 13 людей перебувають у лікарні.

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Повітряні сили Збройних сил України цієї ночі знищили сім із десяти ворожих крилатих ракет «Калібр».