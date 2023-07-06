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Ракетна атака на Львів: пошкоджено 35 будинків (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ракетна атака на Львів: пошкоджено 35 будинків (фото)
Усім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку
фото: Андрій Садовий

Серйозних уражень зазнало 60 помешкань

У Львові завершено комісію з надзвичайних ситуацій біля будинків, які зазнали ракетних пошкоджень. Про це повідомив очільник міста Андрій Садовий.

Унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

«Комісія прийняла рішення виділити 100 млн на відновлення зруйнованих помешкань», – повідомив Садовий.

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Російські ракети у Львові пошкодили 35 будинків
фото: Андрій Садовий

Усім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку, в Стрийському парку, яке розташоване поруч.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також –пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Станом на 8:20 унаслідок вибухів чотири людини загинули та 32 – отримали поранення, з них одна дитина. За інформацією Садового, 13 людей перебувають у лікарні.

Повітряні сили Збройних сил України цієї ночі знищили сім із десяти ворожих крилатих ракет «Калібр».

Теги: Андрій Садовий Львів будинок

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