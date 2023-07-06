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Вийшли в укриття за мить до трагедії. У Львові дивом врятувався журналіст «Главкома» із сімʼєю

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вийшли в укриття за мить до трагедії. У Львові дивом врятувався журналіст «Главкома» із сімʼєю
Атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення
фото: ДСНС

Після початку повномасштабної війни сімʼя перебралася зі столиці до Львова. Цієї ночі родина втратила житло і машину

Політичний оглядач «Главкома» Павло Вуєць та його сім'я дивом врятувалися під час ракетного удару по Львову. Будинок, у якому під час війни мешкало подружжя, розташований у Львові на вулиці Стрийській. Саме туди влучили окупанти у ніч на 6 липня.

Чоловік, дружина Наталія та син, учень молодшої школи, вийшли з квартири за кілька хвилин до удару російської ракети. Вчасне рішення спуститися у бомбосховище врятувало їм життя. 

Квартира, у якій мешкали Павло і Наталія, розташовувалась на верхньому поверсі будинку. Вона повністю зруйнована. Автомобіль, припаркований поруч із будинком, теж знищений.

Павло Вуєць працює журналістом «Главкома» з моменту заснування видання. Його дружина, Наталія Сокирчук, до весни 2023 року також працювала кореспонденткою «Главкома».

До повномасштабного вторгнення Росії Павло разом із дружиною та дитиною проживали у столиці. Проте 7 березня 2022 року родина евакуювалася до Львова. 

Вийшли в укриття за мить до трагедії. У Львові дивом врятувався журналіст «Главкома» із сімʼєю фото 1
На місце події прибули місцеві служби, мешканці зруйнованого будинку опинилися просто неба
На місце події прибули місцеві служби, мешканці зруйнованого будинку опинилися просто неба
фото: Главком

Подружжя орендувало квартиру у Львові. У вщент зруйнованому помешканні залишилися всі документи, особисті речі та кошти. 

Верхній поверх будинку на Стрийській
Верхній поверх будинку на Стрийській
На місці трагедії ДСНС та десятки швидких
На місці трагедії ДСНС та десятки швидких
фото: Главком
Мер міста Андрій Садовий
Мер міста Андрій Садовий
фото: Главком

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

За останніми даними, кількість загиблих у результаті нічного ракетного удару зросла до чотирьох осіб.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Триває 498-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень. 

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Теги: Львів обстріл журналіст

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