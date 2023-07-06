Вийшли в укриття за мить до трагедії. У Львові дивом врятувався журналіст «Главкома» із сімʼєю

Атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення

Після початку повномасштабної війни сімʼя перебралася зі столиці до Львова. Цієї ночі родина втратила житло і машину

Політичний оглядач «Главкома» Павло Вуєць та його сім'я дивом врятувалися під час ракетного удару по Львову. Будинок, у якому під час війни мешкало подружжя, розташований у Львові на вулиці Стрийській. Саме туди влучили окупанти у ніч на 6 липня.

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Чоловік, дружина Наталія та син, учень молодшої школи, вийшли з квартири за кілька хвилин до удару російської ракети. Вчасне рішення спуститися у бомбосховище врятувало їм життя.

Квартира, у якій мешкали Павло і Наталія, розташовувалась на верхньому поверсі будинку. Вона повністю зруйнована. Автомобіль, припаркований поруч із будинком, теж знищений.

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Павло Вуєць працює журналістом «Главкома» з моменту заснування видання. Його дружина, Наталія Сокирчук, до весни 2023 року також працювала кореспонденткою «Главкома».

До повномасштабного вторгнення Росії Павло разом із дружиною та дитиною проживали у столиці. Проте 7 березня 2022 року родина евакуювалася до Львова.

На місце події прибули місцеві служби, мешканці зруйнованого будинку опинилися просто неба фото: Главком

Подружжя орендувало квартиру у Львові. У вщент зруйнованому помешканні залишилися всі документи, особисті речі та кошти.

Верхній поверх будинку на Стрийській

На місці трагедії ДСНС та десятки швидких фото: Главком

Мер міста Андрій Садовий фото: Главком

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

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За останніми даними, кількість загиблих у результаті нічного ракетного удару зросла до чотирьох осіб.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Триває 498-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень.