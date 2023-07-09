Трагедія у Львові: біля знищеного будинку з’явився тимчасовий меморіал про загиблих (фото)

Усього у Львові загинуло 10 людей

Біля будинку у Львові, куди влучила російська ракета, місцеві встановили тимчасовий меморіал із фото та інформацією про загиблих. Про це повідомляє «Главком».

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Комунальні служби досі ліквідовують наслідки руйнації, вивозять будівельне сміття.

У пам’ять про жертви російської агресія біля будинку з’явилася тимчасова меморіальна дошка. На ній фото загиблих та вказаний вік українців, життя яких обірвала російська ракета.

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Як повідомлялося, наймолодшій жертві ракетного обстрілу Львова російськими «Калібрами» у четвер, 6 липня, було 32 роки, а найстаршій – 71 рік. Серед загиблих вісім жінок та два чоловіки.

Нагадаємо, що у ніч на 6 липня у Львові пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Унаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки. Зокрема, унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, у гуртожитках Львівської політехніки.