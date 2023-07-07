Трагедія у Львові: МВС показало перші хвилини після ворожої атаки

Атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення

Російські окупанти 6 липня завдали удару по Львову, внаслідок чого загинули 5 людей. З'явилося відео перших хвилин після ворожої атаки. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

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«Перші хвилини після ракетного удару російських терористів по Львову», - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у ніч на 6 липня у Львові пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки.

Зокрема, унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Наразі у Львові, куди в ніч проти 6 липня влучили російські ракети, тривають рятувально-пошукові роботи. На поточний момент роботи проведено на 70%

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За словами Козицького, наразі відомо про п’ятьох загиблих. Також глава області додав, що працівники ДСНС врятували сім осіб. 64 людини евакуювали з місця події. 14 постраждалих госпіталізували. «Одна родина досі не виходить на зв'язок», – додав очільник ОВА.

За інформацією ДСНС, роботи на місці ворожого удару тривають. Вивезено 140 куб. м уламків будівельних конструкцій.