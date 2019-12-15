Депутат-вигнанець зі «Слуги народу» розповів, як змінився Зеленський



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Володимир Зеленський просто не може «докорінно змінити ситуацію і розібратися» з фракцію, партію і Офіс президента, - нардеп

Зеленський розуміє, як би не вчинив, то це зіграє в мінус йому і фракції, - Поляков

Народний депутат і колишній член фракції «Слуга народу» Антон Поляков вважає, що президент Володимир Зеленський вже не здатен контролювати фракцію, партію і Офіс президента. Таку думку нардеп висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами колишнього «слуги народу», раніше він вважав, що «президент просто в інформаційному коконі», але зараз Зеленський просто не може «докорінно змінити ситуацію і розібратися» в усьому.

«Те, що відбувається, явно не вписується в картину, яку я бачив для себе на президентських і на парламентських виборах. Я не міг уявити, що ось таке трапиться», - скаржиться нардеп.

Поляков наголосив, що коли його виганяли, він просив про зустріч на фракції, але «отримав нуль реакції».

Звичайно, зауважує нардеп, Зеленському можуть подавати інформацію по-різному, «поставити не в тому місці кому або наголос – і ти вже начебто не друг, а ворог».

І все ж Поляков говорить, що має глибокі сумніви, з приводу того, що президент «нічого не бачить і не чує». «Тут два варіанти: або він вже просто до такої міри не може вплинути на ситуацію, що уникає якоїсь конкретики, або ж він розуміє, як би не вчинив, то це зіграє просто в мінус йому і фракції», - говорить Поляков.

Нагадаємо, народного депутата Антона Полякова виключили з фракції «Слуга народу» за офіційною версією через неетичну поведінку. Парламентар веде Telegram-канал, в якому критикував фракцію та її рішення. Поляков стверджує, що за його виключення проголосували через те, що він очолив збір підписів за недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. «Якісь справи він плутає, якісь не підписує, а якісь згадує», - описує стиль роботи нового генпрокурора депутат.

До свого депутатства Поляков вів дрібний бізнес з торгівлі ламінатом, а на парламентських виборах під всесильним на той момент брендом «Слуги народу» зумів перемогти на 206-му окрузі одіозного забудовника Максима Микитася.

Як повідомлялося, 15 листопада «Слуги народу» на засіданні фракції вирішили долю Скороход і Полякова.

Після вигнання Поляков оприлюднив аудіозапис, як «слуги народу» давали вказівки поліції.

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