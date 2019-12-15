Глава юридичного комітету Сенату: справа про імпічмент дуже швидко помре



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Сенатор Ліндсі Грем пообіцяв «поховати» імпічмент Дональда Трампа

Сенатор спрогнозував, що справа про імпічмент завершиться в середині січня

Очільник юридичного комітету Сенату США республіканець Ліндсі Грем заявив, що зробить все можливе, щоб справа про імпічмент президента США Дональда Трампа швидко завершилася.

Про це повідомляє CNN.

«Ця справа дійде до Сенату та дуже швидко помре. Я докладу всіх зусиль, щоб вона швидко померла. Я повинен так думати, тому що я так дію», - заявив Грем.

Він зазначив, що впевнений у такому рішенні, незважаючи на те, що Сенат ще не приступив до розгляду.

«Я намагаюся дати досить чіткий сигнал про своє рішення. І не прагну вдавати з себе справедливого суддю», - заявив Грем.

Сенатор також зазначив, що не хоче допитувати Джо Байдена, та спрогнозував, що справа про імпічмент завершиться в середині січня.

«Особисто я думаю, що президент Трамп вийде з цього сильнішим. Гарна новина полягає в тому, що політики США повинні довести американській публіці, що не всі ми зійшли з розуму. Тому може з'явитися атмосфера компромісу, що буває після імпічменту, народженого з політичної доцільності», - заявив сенатор.

Зазначимо, що демократи в Конгресі США вимагають самовідводу лідера республіканців у верхній палаті Мітча МакКоннелла, який заявив, що прореспубліканський Сенат напряму співпрацюватиме з юристами Білого дому, щоби не допустити імпічменту президента Дональда Трампа.

Як відомо, Юридичний комітет Палати представників Конгресу США затвердив дві статті імпічменту проти президента США Дональда Трампа.

Конкретна дата голосування ще не встановлена, але представники Демократичної партії раніше заявляли, що воно може відбутися наступної середи.

Нагадаємо, 10 грудня демократи у Палаті представників США висунули звинувачення президенту США Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Раніше представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу затвердили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.