У Збройних силах ‒ три нових випадки Covid-19



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Станом на 22 червня в українській армії на Covid-19 хворіє 143 особи

Аійськовослужбовці перебувають на лікуванні вдома під наглядом медиків

Станом на ранок, 22 червня, в Збройних силах України на коронавірус хворіє 143 особи. За попередню добу виявлено три нових випадки.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 22 червня в Збройних Силах України хворіє 143 особи на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 264 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 420 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 14 осіб. За минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, троє військовослужбовців перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби (Рівненська область – одна особа та Житомирська – дві особи). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Коронавірус в Україні

Всього 37241

Хворіють 19587

Одужали 16642

Померли 1012

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Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.