Скільки доріг відремонтовано цьогоріч: оприлюднено цифри

За 2021 рік в Україні відремонтовано 5,1 тис. км доріг

У найближчих планах міністерства інфраструктури відреставрувати Київську окружну дорогу

У 2021 році в Україні відремонтували рекордний обсяг доріг державного значення. Про це в ефірі телеканалу «Дом» повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Якщо говорити про дорожнє будівництво, рекордна цифра – 5,1 тис. км доріг державного значення відремонтовано цього року. Торік це було близько 4,5 тис. км. Тобто сумарно за останні два роки ми зробили більше, ніж за попередні 10 років, якщо брати з 2009 до 2019 рік. Тому, напевно, це головне наше досягнення за цей рік», – сказав міністр.

Серед найбільших об'єктів міністр назвав трасу М30 – так звану «дорогу єдності», яка проходить через усю територію країни, сполучаючи схід та захід України.

«Вона практично повністю побудована, готовність – 97%. Тобто ми точно її завершимо», – запевнив Кубраков.

Найближчими планами є Київська окружна дорога, початок будівництва якої заплановано на весну.

Нагадаємо, у рамках програми «Велике будівництво» в Україні за два роки оновлено понад 40% доріг державного значення, заявив президент Володимир Зеленський.

До слова, на днях «слуги» в Раді похизувалися книжкою про «Велике будівництво».

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