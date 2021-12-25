Скільки доріг відремонтовано цьогоріч: оприлюднено цифри
У найближчих планах міністерства інфраструктури відреставрувати Київську окружну дорогу
У 2021 році в Україні відремонтували рекордний обсяг доріг державного значення. Про це в ефірі телеканалу «Дом» повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
«Якщо говорити про дорожнє будівництво, рекордна цифра – 5,1 тис. км доріг державного значення відремонтовано цього року. Торік це було близько 4,5 тис. км. Тобто сумарно за останні два роки ми зробили більше, ніж за попередні 10 років, якщо брати з 2009 до 2019 рік. Тому, напевно, це головне наше досягнення за цей рік», – сказав міністр.
Серед найбільших об'єктів міністр назвав трасу М30 – так звану «дорогу єдності», яка проходить через усю територію країни, сполучаючи схід та захід України.
«Вона практично повністю побудована, готовність – 97%. Тобто ми точно її завершимо», – запевнив Кубраков.
Найближчими планами є Київська окружна дорога, початок будівництва якої заплановано на весну.
Нагадаємо, у рамках програми «Велике будівництво» в Україні за два роки оновлено понад 40% доріг державного значення, заявив президент Володимир Зеленський.
До слова, на днях «слуги» в Раді похизувалися книжкою про «Велике будівництво».