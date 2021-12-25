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    Скільки доріг відремонтовано цьогоріч: оприлюднено цифри

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    За 2021 рік в Україні відремонтовано 5,1 тис. км доріг - Скільки доріг відремонтовано цьогоріч: оприлюднено цифри
    За 2021 рік в Україні відремонтовано 5,1 тис. км доріг
    фото з відкритих джерел

    У найближчих планах міністерства інфраструктури відреставрувати Київську окружну дорогу

    У 2021 році в Україні відремонтували рекордний обсяг доріг державного значення. Про це в ефірі телеканалу «Дом» повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

    «Якщо говорити про дорожнє будівництво, рекордна цифра – 5,1 тис. км доріг державного значення відремонтовано цього року. Торік це було близько 4,5 тис. км. Тобто сумарно за останні два роки ми зробили більше, ніж за попередні 10 років, якщо брати з 2009 до 2019 рік. Тому, напевно, це головне наше досягнення за цей рік», – сказав міністр.

    Серед найбільших об'єктів міністр назвав трасу М30 – так звану «дорогу єдності», яка проходить через усю територію країни, сполучаючи схід та захід України.

    «Вона практично повністю побудована, готовність – 97%. Тобто ми точно її завершимо», – запевнив Кубраков.

    Найближчими планами є Київська окружна дорога, початок будівництва якої заплановано на весну.

    Нагадаємо, у рамках програми «Велике будівництво» в Україні за два роки оновлено понад 40% доріг державного значення, заявив президент Володимир Зеленський.

    До слова, на днях «слуги» в Раді похизувалися книжкою про «Велике будівництво».

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    Теги: міністр будівництво Олександр Кубраков
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    Скільки доріг відремонтовано цьогоріч: оприлюднено цифри