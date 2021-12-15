«Слуги» в Раді похизувалися книжкою про «Велике будівництво»

Політикиня вважає, що до книжки мала увійти інформація про «розпил коштів, відкати, крадіжки»

15 грудня у Верховній Раді «слуги народу» презентували книжку про успіхи президентської програми будівництва та ремонту доріг «Велике будівництво». Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила народна депутатка, співголова фракції партії «Європейська солідарність» у Верховній Раді Ірина Геращенко.

Нардепка зазначила, що даний витвір поліграфічного мистецтва виготовлений з дорогого паперу накладом у 6 тис. примірників. При цьому, здебільшого книга складається з фотографій.

«Шкода, що в книжці ані слова про розпил коштів, відкати, крадіжки, те, що бітум на крадівництво закуповують в Білорусі – Росії, про картель з трьох наближених до Банкової структур, які пилять бюджет без тендерів. Востаннє подібну «книжку» я бачила в часи Януковича. Тоді він, аби легалізувати брудні кошти, видав книжку свого «авторства», де були суцільні фоточки», – зазначила політикиня.

Нагадаємо, з 1 березня 2020 року в Україні стартувала президентська програма «Велике будівництво», в межах якої було заплановано масштабне будівництво та ремонт доріг по всій території України.

Майже одразу після старту програми почали з’являтися розслідування журналістів про суттєві зловживання із державними коштами, ознаки картельної змови та інші порушення під час її реалізації.

«Велике будівництво» продовжилося і у наступному, 2021 році. А журналісти як і минулоріч продовжували з’ясовувати, хто з осіб, наближених до чинної влади, заробляє на президентській програмі значні кошти.

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