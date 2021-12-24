Зеленський відзвітував про будівництво доріг та мостів за два роки

За інформацією глави держави, за два роки в Україні облаштували 14 тис. км доріг

У рамках програми «Велике будівництво» в Україні за два роки оновлено понад 40% доріг державного значення. Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі «Україна 30. Дороги та мости».

За його словами, це становить близько 14 тис. км доріг, з яких 7,5 тис. км були побудовані та оновлені у 2021 році, 6,5 тис. км – у 2020 році.

Також побудовано та оновлено понад 500 мостів та мостових переходів по всій країні.

Зеленський зазначив, що такий результат став можливим завдяки зміні підходу до державних інвестицій, закупівлі та ціноутворенню, залученню державних та міжнародних коштів, а також зниженню собівартості на 1 км дороги.

До слова, на днях «слуги» в Раді похизувалися книжкою про «Велике будівництво».

Нагадаємо, з 1 березня 2020 року в Україні стартувала президентська програма «Велике будівництво», в межах якої було заплановано масштабне будівництво та ремонт доріг по всій території України.

Майже одразу після старту програми почали з’являтися розслідування журналістів про суттєві зловживання із державними коштами, ознаки картельної змови та інші порушення під час її реалізації.

«Велике будівництво» продовжилося і у наступному, 2021 році. А журналісти, як і минулоріч, продовжили з’ясовувати, хто з осіб, наближених до чинної влади, заробляє на президентській програмі значні кошти.

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