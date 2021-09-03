У Обухові поліцейські врятували чоловіка від самогубства (відео)

35-річний чоловік хотів стрибнути з парапету багатоповерхівки

Сьогодні, 2 вересня, у Обухові 35-річний чоловік хотів покінчити життя самогубством. Він збирався стрибнути із дев’ятого поверху багатоповерхівки. Від трагічного вчинку чоловіка врятували поліцейські. Відео переговорів виклав на своїй сторінці у Facebook очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

«Сьогодні цей 35-річний чоловік, батько двох дітей, вирішив вкоротити собі віку. Саме на парапеті 9-го поверху одного із будинків Обухова його і помітили сусіди та набрали «102». Як з'ясувалося, піти з життя молодик вирішив через сімейні негаразди», – йдеться в повідомленні.

Капітан поліції Володимир Ковнацький та сержант Валентина Гавлінська вступили в діалог з чоловіком, вчасно відреагували і завадили трагедії.

«Дякую поліцейським за професіоналізм та врятоване життя. Громадянам же вдячний за небайдужість і вчасне сповіщення про надзвичайну ситуацію», – написав Нєбитов.

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