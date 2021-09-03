  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    У Обухові поліцейські врятували чоловіка від самогубства (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Самогубством він хотів вирішити сімейні негаразди - У Обухові поліцейські врятували чоловіка від самогубства (відео)
    Самогубством він хотів вирішити сімейні негаразди
    Фото Андрій Нєбитов / Facebook

    35-річний чоловік хотів стрибнути з парапету багатоповерхівки

    Сьогодні, 2 вересня, у Обухові 35-річний чоловік хотів покінчити життя самогубством. Він збирався стрибнути із дев’ятого поверху багатоповерхівки. Від трагічного вчинку чоловіка врятували поліцейські. Відео переговорів виклав на своїй сторінці у Facebook очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

    «Сьогодні цей 35-річний чоловік, батько двох дітей, вирішив вкоротити собі віку. Саме на парапеті 9-го поверху одного із будинків Обухова його і помітили сусіди та набрали «102». Як з'ясувалося, піти з життя молодик вирішив через сімейні негаразди», – йдеться в повідомленні.

    Капітан поліції Володимир Ковнацький та сержант Валентина Гавлінська вступили в діалог з чоловіком, вчасно відреагували і завадили трагедії.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Фото Андрій Нєбитов / Facebook
    Фото Андрій Нєбитов / Facebook

    «Дякую поліцейським за професіоналізм та врятоване життя. Громадянам же вдячний за небайдужість і вчасне сповіщення про надзвичайну ситуацію», – написав Нєбитов.

    Читайте також:
    Теги: самогубство чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Обухові поліцейські врятували чоловіка від самогубства (відео)