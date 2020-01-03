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    Під Дніпром підліток випав з багатоповерхівки

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    Під Дніпром підліток випав з багатоповерхівки

    Хлопець перебуває у комі

    У середу, 1 січня, в Жовтих Водах Дніпропетровської області 15-річний хлопець випав з недобудованого багатоповерхового будинку. 

    Як зазначається, напередодні Нового року, 31 грудня ввечері, підліток пішов із дому та не повернувся. А через добу хлопця знайшли лежачим на землі поблизу будівлі.

    В результаті падіння юнак важкі травми. Наразі лікарі боряться за його життя.

    «Хлопчик же знаходиться в украй важкому стані - у нього серйозно пошкоджені внутрішні органи, черепно-мозкова травма, зламані руки і ноги. Зараз він знаходиться в комі. Йому провели операцію, після чого транспортували в одну з лікарень Дніпра. Прогнозів лікарі поки не дають«, - йдеться у матеріалі.

    За попередньою інформацією, причину інциденту поки не встановлено. Проте розглядається дві версії події: нещасний випадок та самогубство.

    До слова, опікуном хлопця є його бабуся, яка самостійно забезпечує лікування дитини. У зв’язку з цим збір коштів та оплата ліків повністю проводиться через Благодійний Фонд «Герда«.

    самогубство
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