Чергова спроба самогубства? У Києві дівчинка впала з восьмого поверху

Дівчинку з численними травмами доставили до лікарні

У ніч на 25 лютого до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Зодчих у Святошинському районі столиці неповнолітня випала з вікна восьмого поверху. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та лікарі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

З численними травмами та переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували до медичного закладу.

На місці правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, аби встановити всі деталі інциденту.

Після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Як повідомлялося, від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

18 лютого до столичної клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.

Також, в останні дні в Україні фіксують збільшення кількості випадків падіння з висоти неповнолітніх. Зокрема 1 лютого у двох районах Києва випали з вікон багатоповерхівок дві 16-річні дівчини.

Наступного дня, 2 лютого, загинула 17-річна дівчинка внаслідок падіння з балкона 17 поверху київського будинку.

16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчини внаслідок падіння з балкона 14 поверху житлового будинку в Дарницькому районі Києва.

17 лютого в цьому ж районі з 16 поверху впала 15-річна дівчина.

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