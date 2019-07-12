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    Суспільство

    У Польщі заявили, що Зеленський перетворюється на Лукашенка

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    Польські журналісти описали кілька робочих візитів Володимира Зеленського, де він намагався &laquo;по-господарськи&raquo;, як Олександр Лукашенко &laquo;вирішити проблеми на місцях&raquo; - У Польщі заявили, що Зеленський перетворюється на Лукашенка
    Польські журналісти описали кілька робочих візитів Володимира Зеленського, де він намагався «по-господарськи», як Олександр Лукашенко «вирішити проблеми на місцях»

    Перед парламентськими виборами президент України хоче мати абсолютну владу - Rzeczpospolita

    Президент України Володимир Зеленський перетворюється на президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це написало польське видання «Rzeczpospolita», повідомляє Польське радіо.

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    У виданні зазначають, що сьогодні відбувається білорусизація України.

    «Кілька днів тому президент України відвідав Ужгород, де зустрівся з керівництвом закарпатської митниці. Зеленський слухав доповіді, в яких митники скаржилися на низьку зарплату, аж раптом запитав одного доповідача, який в нього телефон. Коли почув відповідь – iPhone, поцікавився, звідки у людей, котрі мало заробляють, є гроші на iPhone’а», - пише газета.

    Видання описує ще кілька робочих візитів Зеленського, де він намагався «по-господарськи» «вирішити проблеми на місцях».

    «Як каже український політолог Віталій Портников, ця ситуація схожа на стиль Лукашенка», - наголошують польські журналісти.

    Rzeczpospolita пояснює, що Лукашенко повністю контролює ситуацію в країні. «Він не тільки виганяє людей, він теж їх позбавляє посад», - йдеться у матеріалі.

    Газета нагадує, що понад 90% опублікованих на сайті українського президента рішень стосується саме кадрових змін. «Зеленський звільнив усіх голів обласних адміністрацій, крім двох. Зокрема, залишив голову Харківської облдержадміністрації Юлію Світличну, яка тісно пов’язана з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим», - відзначають у польському ЗМІ.

    «Під час виборчої кампанії Аваков відкрито підтримував Володимира Зеленського», – пояснює «Rzeczpospolita».

    «Крім цього, Зеленський ввів своїх людей до РНБО та СБУ, змінив керівництво генштабу українського війська», – перераховує автор статті Руслан Шошин.

    Одним словом, «перед парламентськими виборами президент України хоче мати владу абсолютну», – пише видання «Rzeczpospolita».

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