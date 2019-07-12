Парубій запевнив, що підпише новий Виборчий кодекс



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Голова Верховної ради Андрій Парубій Фото: Главком

Нардепи розблокували підписання документу для глави Ради та президента України

Процедуру підписання нового виборчого кодексу завершить Верховна рада восьмого скликання. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час засідання останньої сесії восьмого скликання 12 липня, передає «РБК-Україна».

Зазначимо, що нардепи розблокували підписання документу для глави Ради та президента України.

«Процедура підписання ухваленого кодексу має бути завершена ще ВРУ восьмого скликання», - заявив глава парламенту.

Напередодні Парубій заявив, що новий виборчий кодекс за відкритими списками був прийнятий одним єдиним голосуванням без порушення закону «Про регламент Верховної Ради». Спікер ВР пояснив, що кілька разів відбувалося лише голосування за рішення повернутися до голосування за підтримані поправки.

Як повідомлялось, представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс із порушенням регламенту, тому в Офісі глави держави його ретельно вивчать перш ніж президент вирішить,чи буде його підписувати.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада прийняла Виборчий кодекс: перші вибори без мажоритарки пройдуть через чотири роки.

21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року.