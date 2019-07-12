В суботу Зеленський поїде до Одеси та Херсона



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Фото: пресслужба президента України

На Одещині президент відвідає Одеський морський порт

У суботу, 13 липня, президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Одеської та Херсонської областей.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що на Одещині президент відвідає Одеський морський порт та ознайомиться з проектом розвитку його контейнерного і зернового терміналів.

Зеленський також проведе нараду з питань розвитку морських портів України та заслухає інформацію про стан розслідування справ щодо нападів на активістів і журналістів в Одесі.

Після цього Зеленський відбуде на Херсонщину, де огляне інфраструктуру та умови перетину на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» і проведе нараду з питань реалізації проектів облаштування пунктів «Чонгар» та «Каланчак».

«Президент представить новопризначених голову Херсонської обласної державної адміністрації та постійного представника Президента України в АР Крим», - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський прибув із візитом на Дніпропетровщину.