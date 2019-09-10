У Раді планують під час другої сесії розглянути 260 законопроєктів



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17-20 вересня Верховна Рада збирається розглянути законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2020 рік»

З 260 законопроєктів 26 — внесені до парламенту президентом, а 16 — урядом

Депутати Верховної Ради планують під час другої сесії протягом двох тижнів розглянути 260 законопроєктів.

За ухвалення відповідної постанови №2101 проголосували 312 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з додатком до порядку денного, з 260 законопроєктів, 26 — внесені до парламенту президентом, а 16 — урядом.

Водночас профільні комітети надали висновки, згідно з якими не рекомендували включати до порядку денного сесії 27 законопроєктів, серед яких — зокрема підготовлений до другого читання законопроєкт «Про військове капеланство», законопроєкт щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій, а також обидва законопроєкти, що стосуються реформування парламенту в контексті діяльності комітетів.

Як повідомлялося, напередодні спікер парламенту Дмитро Разумков поінформував, що станом на 5 вересня до порядку денного другої сесії увійшло 188 питань, із яких 50 визначені президентом як невідкладні, а 13 невідкладних проєктів ініціював сам глава держави. До перехідних із минулого скликання належать 69 питань, серед них чотири законопроєкти повернуті з вето президента для повторного розгляду.

Водночас на поточній сесії парламентарії планують розглянути сім законопроєктів щодо внесення змін до Конституції України, які 3 вересня були направлені на отримання висновків до Конституційного Суду.

Окрім того, на пленарному тижні 17-20 вересня Верховна Рада збирається розглянути законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Згідно з календарним планом, друга сесія Верховної Ради IX розпочалася 3 вересня 2019 року та триватиме до 24 січня 2020 року.

Нагадаємо, у парламенті проголосували за закон про імпічмент президента.