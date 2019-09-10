Лічильна комісія Ради обрала головою депутата Корнієнка із «Слуги народу»
Заступником голови обрано Юрія Павленка («Опозиційна платформа - За життя»), секретарем - Олександра Устинова («Голос»)
Лічильна комісія Верховної Ради обрала головою першого заступника голови фракції «Слуга народу» в парламенті Олександра Корнієнка. Про це на засіданні Ради повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.
«У вівторок, 3 вересня 2019 року, пройшло організаційне засідання лічильної комісії Верховної Ради. Головою лічильної комісії обрано народного депутата України Корнієнка Олександра Сергійовича», - сказав він.
Заступником голови обрано Юрія Павленка («Опозиційна платформа - За життя»), секретарем - Олександра Устинова («Голос»).
Зазначимо, 29 серпня Рада IX скликання створила лічильну комісію.
Джерело: Українські новини