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    Лічильна комісія Ради обрала головою депутата Корнієнка із «Слуги народу»

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    Лічильна комісія Ради обрала головою депутата Корнієнка із «Слуги народу»

    Заступником голови обрано Юрія Павленка («Опозиційна платформа - За життя»), секретарем - Олександра Устинова («Голос»)

    Лічильна комісія Верховної Ради обрала головою першого заступника голови фракції «Слуга народу» в парламенті Олександра Корнієнка. Про це на засіданні Ради повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

    «У вівторок, 3 вересня 2019 року, пройшло організаційне засідання лічильної комісії Верховної Ради. Головою лічильної комісії обрано народного депутата України Корнієнка Олександра Сергійовича», - сказав він.

    Заступником голови обрано Юрія Павленка («Опозиційна платформа - За життя»), секретарем - Олександра Устинова («Голос»).

    Зазначимо, 29 серпня Рада IX скликання створила лічильну комісію.

    Джерело: Українські новини

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