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    Суспільство

    У Раді сьогодні розглядатимуть законопроєкт про покарання нардепів за прогули

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    У Раді сьогодні розглядатимуть законопроєкт про покарання нардепів за прогули

    Включення до порядку денного проєктів про позбавлення нардепів зарплат за прогули підтримали 257 парламентарів

    Депутати Верховної Ради у четвер, 12 вересня, планують розглянути законопроєкти про припинення відшкодування парламентарям витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань або засідань комітетів.

    Про це повідомляє РБК-Україна.

    Зазначається, що законопроєкти вже включені на сьогодні до порядку денного.

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    «Рада включила до порядку денного законопроекти з номерами 1035, 1035-1, 1035-2 «Про внесення змін до закону», «Про статус народного депутата України» та Регламенту ВР про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів. Включення підтримали 257 парламентаріїв», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, проєкт держбюджету - 2020 планують презентувати у неділю.

    Години запитань до уряду з’являться лише у жовтні.

    Нагадаємо також, що 10 вересня Рада розглянула використання ядерної енергії та штрафи за перевантажені фури.

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