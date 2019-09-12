У Раді сьогодні розглядатимуть законопроєкт про покарання нардепів за прогули



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Включення до порядку денного проєктів про позбавлення нардепів зарплат за прогули підтримали 257 парламентарів

Депутати Верховної Ради у четвер, 12 вересня, планують розглянути законопроєкти про припинення відшкодування парламентарям витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань або засідань комітетів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що законопроєкти вже включені на сьогодні до порядку денного.

«Рада включила до порядку денного законопроекти з номерами 1035, 1035-1, 1035-2 «Про внесення змін до закону», «Про статус народного депутата України» та Регламенту ВР про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів. Включення підтримали 257 парламентаріїв», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, проєкт держбюджету - 2020 планують презентувати у неділю.

Години запитань до уряду з’являться лише у жовтні.

Нагадаємо також, що 10 вересня Рада розглянула використання ядерної енергії та штрафи за перевантажені фури.