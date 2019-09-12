Проєкт держбюджету - 2020 планують презентувати у неділю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Міністерстві фінансів працюють над бюджетом день і ніч - Верешщук

У державному бюджеті на 2020 рік буде питання збільшення пенсій - представник уряду у Раді

Кабінет міністрів планує презентувати проєкт держбюджету на 2020 рік у неділю, 15 вересня.

Про це заявила представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна.

За її словами, проєкт державного бюджету навряд чи буде внесено у цю п'ятницю, 13 вересня. Проте, провести його презентацію планується вже цього тижня.

«Завтра - не думаю. Але в неділю буде запрезентовано проект Кабінету міністрів. Я розмовляла з міністром фінансів пані Маркаровою. Вони працюють день і ніч. Сподіваюсь, що все буде вчасно. Я не знаю, чи буде працювати парламент, я ще не з’ясувала такі організаційні моменти. Але законопроект про державний бюджет буде внесено вчасно. Там питання збільшення виплат. Щоб їх збалансувати - треба попрацювати. Пенсіонери все таки чекають на збільшення пенсій», - заявила Верещук.

Як повідомлялося, години запитань до уряду з’являться лише у жовтні.

Нагадаємо також, що 10 вересня Рада розглянула використання ядерної енергії та штрафи за перевантажені фури.