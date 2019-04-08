Ухвалення закону про імпічмент президенту до другого туру – Порошенку і Зеленському поставили ще одну вимогу



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Традиційно кандидатам в президенти дали 24 години

Народний депутат Юрій Дерев’янко закликав кандидатів в президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського публічно звернутись до парламенту про невідкладне ухвалення закону про імпічмент президента. Про це нардеп заявив сьогодні, 8 квітня, під час погоджувальної ради в парламенті.

«Пане Петре Олексійовичу, ви 5 років говорите про те, що ви не узурповуєте владу і не тримаєтесь за неї. Також пане Володимире Олександровичу, ви говорите про те, що першим кроком у вашій програмі є закон про імпічмент. Тому чекаємо від вас публічного звернення до парламенту про невідкладне ухвалення закону про імпічмент №7248», - заявив Дерев’янко.

На його думку,таким чином наступний президент буде підконтрольний і підзвітний українському народу.

«У вас 24 години», - поставив дедлайн Дерев’янко.

Нагадаємо, Юрій Дерев’янко 31 жовтня 2017 року зареєстрував в парламенті законопроект №7248 про Президента України та порядок припинення його повноважень (про імпічмент) був зареєстрований Дерев’янком в жовтні 2017 року.

Другий тур голосування на президентських виборах відбудеться 21 квітня.