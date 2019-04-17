У Росії почали судити українських військовополонених моряків



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«Коли хлопців заводили до суду, люди аплодували. «Все буде Україна! Слава Україні!», - кажуть хлопці

У суді зібралися журналісти, адвокати та рідні моряків

У РФ у Лефортовському суді Москви розпочали судити 24-х українських військовополонених моряків. Сьогодні їм можуть продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє «Громадське».

Зазначається, що у суді зібралися журналісти, адвокати та рідні моряків.

«Коли хлопців заводили до суду, люди аплодували. «Все буде Україна! Слава Україні!», - кажуть хлопці.

Українських полонених моряків заводять до зали суду в Москві. Рідні зустрічають їх оплесками pic.twitter.com/WzOVmCSYnW — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 апреля 2019 г.

«Дасть Бог — скоро будемо вдома», - каже капітан катера «Бердянськ» Роман Мокряк.

Українські полонені моряки в Лефортовському суді Москви. Кажуть, що все добре і стан нормальний. Передають "Слава Україні!" pic.twitter.com/zd3UTnkIni — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 апреля 2019 г.

Нагадаємо, зранку 25 листопада 2018 року українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього завдання російське судно протаранило український буксир та пошкодило його. При виході з Керченської протоки російські судна обстріляли та захопили українські кораблі біля Керченської протоки. Загалом на трьох суднах були 24 українських військових, двоє з них службовці СБУ. Троє з них дістали поранення.

Усіх українців звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі. 29 листопада їх вивезли до СІЗО Москви.

16 січня Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24 полоненими українським морякам до 24 та до 26 квітня 2019 року.



