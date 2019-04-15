Денісова прибула до Москви у справі військовополонених моряків



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Facebook Людмили Денісової

Судові засідання щодо продовження міри запобіжного заходу українським військовополоненим відбудуться 17 квітня у Лефортовському суді

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова прибула в Москву для участі у судових засіданнях щодо продовження міри запобіжного заходу українським військовополоненим.

Про це вона написала 15 квітня на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні у Посольстві України у Москві ми разом з родичами хлопців провели організаційну зустріч з консульськими працівниками Посольства України. Вони поінформували щодо останньої інформації щодо стану військовополонених. За їхніми словами, хлопці перебувають у гарному настрої та очікують на звільнення», - зазначила омбудсмен.

За її словами, родичі висловили прохання передати від себе продукти та речі для військовополонених. «Вже завтра закуплене буде передане нашим морякам до Лефортовського СІЗО», - повідомила Денісова.

Судові засідання щодо продовження міри запобіжного заходу українським військовополоненим відбудуться у середу, 17 квітня, у Лефортовському суді.

Нагадаємо, наприкінці березня суд у Москві відхилив усі апеляції українських моряків про продовження строків тримання під вартою.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Президент України Петро Порошенко нагородив державними нагородами військовополонених українських моряків, захоплених Росією в Азовському морі. Моряки нагороджені орденами Богдана Хмельницького III ступеня, «За мужність» III ступеня, а також медалями «За військову службу Україні».