У центрі Харкова відбувається ЛГБТ-марш (відео)

Учасники маршу кажуть, що виступають за права людей та рівність

На час ходи KharkivPride поліція посилила заходи безпеки у центрі міста

На майдані Свободи та уздовж проспекту Науки у Харкові почали чергувати десятки поліцейських та нацгвардійців з зв’язку з проведенням вдень KharkivPride.

Про це повідомляє «Суспільне».

Учасників маршу за права людей формують біля університету Каразіна, на повороті на проспект Науки. Поліція у всіх оглядає речі. Організатори очікують до трьох тисяч людей.

«Учасники акції тримають прапори ЛГБТ, на чолі колони – люди з плакатами «Немає важливіше любові», «404. Ми не помилка», «Love is love», «Кохання не має меж» та інші», – йдеться в повідомленні.

На час ходи KharkivPride поліція посилила заходи безпеки, у центрі міста частково перекрито рух.

Нагадаємо, 3 вересня, організаційний комітет ЛГБТ-акції КиївПрайд-2021 запросив громадський сектор, медіа та політичні сили до підписання спільного маніфесту з пропозиціями щодо забезпечення в Україні громадянської рівності для ЛГБТ-спільноти. Маніфест закликає до реформування правоохоронної системи, зокрема поліції, прокуратури та судової системи.

До слова, Європейський Союз попередив 5 польських воєводств, що може заблокувати отримання ними €126 млн з «фонду згуртування» через те, що на території цих адміністративних одиниць діють закони, що утискають права ЛГБТ.