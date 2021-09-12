  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Греції відбулися сутички між поліцією і противниками вакцинації

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Протести проти обов&rsquo;язкової вакцинації від Covid-19 у Греції почалися в липні<em> </em> - У Греції відбулися сутички між поліцією і противниками вакцинації

    Протести проти обов’язкової вакцинації від Covid-19 у Греції почалися в липні

    Фото Reuters

    Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати демонстрацію

    Грецька поліція у суботу застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати демонстрацію тисяч людей, які протестували проти обов’язкових щеплень від коронавірусної хвороби. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

    Як зазначається, у Салоніках учора повинен був виступити глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс з промовою з економічних питань.

    Перед його приїздом люди вийшли на акцію протесту, щоб висловити свою незгоду з обов’язковою вакцинацією від коронавірусу.

    Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати демонстрацію, на яку зібралися тисячі людей.

    Протести проти обов’язкової вакцинації від Covid-19 у Греції почалися в липні після того, як уряд оголосив про вакцинацію медичних працівників та працівників будинків для літніх людей.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 2196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 236, медпрацівників – 35. Також за минулу добу госпіталізовано – 1257 осіб, летальних випадків – 22, одужало – 499 осіб.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 11 вересня, вакцинували від коронавірусу 74444 особи, з них 45274 отримали другу дозу. Загалом завершили вакцинацію понад 4,7 мільйона українців.

    Теги: газ Греція поліція хвороби вакцинація уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Греції відбулися сутички між поліцією і противниками вакцинації