У Греції відбулися сутички між поліцією і противниками вакцинації

Протести проти обов’язкової вакцинації від Covid-19 у Греції почалися в липні

Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати демонстрацію

Грецька поліція у суботу застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати демонстрацію тисяч людей, які протестували проти обов’язкових щеплень від коронавірусної хвороби. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Як зазначається, у Салоніках учора повинен був виступити глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс з промовою з економічних питань.

Перед його приїздом люди вийшли на акцію протесту, щоб висловити свою незгоду з обов’язковою вакцинацією від коронавірусу.

Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати демонстрацію, на яку зібралися тисячі людей.

Протести проти обов’язкової вакцинації від Covid-19 у Греції почалися в липні після того, як уряд оголосив про вакцинацію медичних працівників та працівників будинків для літніх людей.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 2196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 236, медпрацівників – 35. Також за минулу добу госпіталізовано – 1257 осіб, летальних випадків – 22, одужало – 499 осіб.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 11 вересня, вакцинували від коронавірусу 74444 особи, з них 45274 отримали другу дозу. Загалом завершили вакцинацію понад 4,7 мільйона українців.