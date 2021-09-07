Польща може недоотримати $150 млн від ЄС через утиск прав ЛГБТ

У деяких регіонах країни ухвалено дискримінаційні, на думку ЕС, резолюції щодо меншин

Європейський Союз попередив 5 польських воєводств, що може заблокувати отримання ними €126 млн з «фонду згуртування» через те, що на території цих адміністративних одиниць діють закони, що утискають права ЛГБТ. Про це повідомляє Bloomberg.

Кошти, які може бути заблоковано, мали надійти до воєводств за програмою React-EU, започаткованої для подолання соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу.

Повний обсяг фінансування країни за цією програмою складає $1,5 млрд.

Протягом декількох років польські муніципалітети, повіти і воєводства один за одним оголошували себе «зонами, вільними від ЛГБТ». Місцева влада приймала резолюції, що забороняють демонструвати символіку ЛГБТ або свою приналежність до них. За даними на червень минулого року, близько 100 муніципалітетів (включаючи п'ять воєводств), що охоплюють близько третини країни, ввели такі закони. Bloomberg повідомляє, що нерідко це відбувалося під тиском ультраконсервативних груп з-поміж місцевого населення.

Кілька польських судів постановили, що ці заходи є неконституційними та дискримінаційними. У 2021 році ЄС розпочав судові дії проти Польщі, заявивши, що буде використовувати всі наявні у своєму розпорядженні інструменти для захисту прав ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, Під час проведення ЛГБТ-ходи в Одесі затримані 20 правопорушників. В результаті сутичок 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.

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