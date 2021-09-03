КиївПрайд висунув вимоги до влади (заява)

Маніфест закликає до реформування правоохоронної системи, зокрема поліції, прокуратури та судової системи

Організаційний комітет ЛГБТ-акції КиївПрайд-2021 запросив громадський сектор, медіа та політичні сили до підписання спільного маніфесту з пропозиціями щодо забезпечення в Україні громадянської рівності для ЛГБТ-спільноти. Про це повідомляє «Інтерфакс Україна».

«Цим маніфестом ми завчасно відповідаємо на незмінне запитання: «Навіщо ви виходите на марш?». Маніфест покликаний сконцентрувати увагу наших партнерів із влади на першочергових кроках щодо встановлення правової рівності для всіх соціальних груп, у тому числі й ЛГБТ+», – сказав голова оргкомітету КиївПрайд-2021 Ленні Емсон на брифінгу в п'ятницю.

Зазначено, що маніфест КиївПрайд відкритий для підписання всіма зацікавленими організаціями громадянського суспільства, а після ПрайдМісяця, який 19 вересня завершиться Маршем рівності, документ буде передано до відповідних органів влади.

«Організовуючи Марш рівності в столиці в знаковий рік 30-річчя нашої незалежності, всі ми, громадянки і громадяни, що представляють голос українських спільнот на заходах КиївПрайд-2021, солідаризуємось навколо таких вимог на адресу обраного нами керівництва країни», – йдеться в маніфесті.

Серед вимог – ухвалити на осінній сесії парламенту урядовий законопроект №5488, яким передбачено внесення змін до національного законодавства щодо боротьби з дискримінацією і порядку відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією, трансфобією та іншими формами нетерпимості.

Також маніфест закликає до реформування правоохоронної системи, зокрема поліції, прокуратури та судової системи, знайти законодавче рішення недопущення мови ворожнечі та виключити в публічному просторі заклики до дискримінації та насильства на адресу ЛГБТ+, активізувати зусилля органів влади на шляху до визнання в Україні цивільних партнерств між людьми однієї статі. Маніфест містить заклик підняти на найвищий щабель в Українській державі напрям сімейної політики, розглянувши питання про створення центрального органу виконавчої влади, який опікуватиметься трьома спорідненими сферами – сімейною, демографічною та міграційною політиками.

Крім того, у КиївПрайд закликають визнати фактори сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності можливими підставами здійснення домашнього насильства, врахувати у сфері нормативного регулювання і на рівні практичного застосування, в українських навчальних закладах фактори сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності як такі, що є реальними підставами цькування (булінгу).

Маніфест також містить заклик підвищити в системі охорони здоров'я увагу до епідемічного благополуччя спільноти ЛГБТ+, психічного, сексуального та репродуктивного здоров'я, розширити стабільне державне та муніципальне фінансування якісних послуг громадського здоров'я для всіх ключових груп населення.

«Закликаємо парламентські і позапарламентські політичні партії, різні соціально-політичні сили, лідерів громадської думки підтримати вимоги КиївПрайд-2021, активно просувати кожен із пунктів маніфесту і злагоджено працювати разом зі спільнотою ЛГБТ+, щоб під час прайд-заходів наступного, 2022 року, ми спільно могли констатувати прогрес України на шляху до повної цивільної рівності всіх наших співгромадян», – йдеться в маніфесті.

До слова, кримінальне провадження щодо осіб, яких затримали при підготовці до можливого зриву Маршу рівності 2019 року передали до суду.

Нагадаємо, державний «Приватбанк» з нагоди місяця захисту прав ЛГБТ-спільноти випустив спеціальні банківські карти.

Зазначимо, президент США Джо Байден видав указ про визнання червня місяцем гордості й наголосив на необхідності боротьби за права ЛГБТ-спільноти.

Цікаво, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заснував посаду спеціального представника з питань прав ЛГБТ. Букінгемський палац змінить політику відношення до меншин, на що скаржилася Меган Маркл.

Зазначимо, восени в Україні має відбутися КиївПрайд. Для проведення заходів ЛГБТ-спільноти обрано організаційний комітет. Щодо Маршу рівності організатори повідомлять згодом. В Україні запрацював сервіс для знайомств трансгендерних людей.