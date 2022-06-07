У восьми містах Європи пройшов Марш матерів: як це було (фото)

Сотні українок прошлись мирною ходою вулицями та головними площами Риму, Амстердаму, Парижу, Мюнхена, Абердіну, Глазго та Лондону з нагоди Маршу жінок у Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії.

Вже три місяці поспіль рух Марш Матерів обʼєднує тисячі українських жінок, що з дітьми вимушені були тікати від жахів війни. Щотижня по всьому світу активістки розказують особисто та через світові ЗМІ про звірства агресора, про страждання та смерті українських дітей, щоб тема війни не сходила зі світового порядку денного та перших шпальт, щоб не згасав вогонь підтримки України.

На сьогодні російські загарбники вбили понад 260 українських дітей, а також 463 зазнали поранень. Ще 3 мільйони маленьких українців переміщені в Україні, 2,2 мільйона є біженцями, а 238 329 дітей насильно депортовані до Росії.

До акцій долучилися українські співачки, зокрема Alyona alyona та Тіна Кароль.

«Ми співали разом українські пісні, від яких постійно були мурашки по тілі, прохожі просто зупинялися і фотографували нас, знімали нас на відео і підспівували разом з нами. Цей мирний марш ще раз підтверджує те, що українці зараз єдині, як ніколи», – поділилася враженнями Alyona alyona.

«Найвразливіше серце на світі – це материнське серце, яке сьогодні плаче щодня за усіма дітьми, бо чужих дітей не буває!», – сказала Тіна у своїй промові на Марші. Рух зібрав тисячі українців, а на наступний день після заходу Борис Джонсон написав листа дітям України.

Тим часом родини захисників Маріуполя створять Раду дружин та матерів військових.

Раніше у Європі та США відбулись Марші матерів в пам’ять про загиблих українських дітей.