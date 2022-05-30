Вихід з «Азовсталі» це не кінець. Це лише початок нового етапу боротьби

Люди починають забувати про подвиг наших захисників

Рідні бійців з «Азовсталі» закликали українське суспільство говорити про необхідність якнайшвидшого повернення військових, які захищали Маріуполь і зараз перебувають на підконтрольних окупантам РФ територіях. Про це вони сказали під час брифінгу 30 травня.

Також родини захисників Маріуполя створять Раду дружин та матерів військових, адже отримують десятки телефонних дзвінків з проханням приєднати інших дружин та сестер до спільноти родин захисників Маріуполя.

«Ця Рада буде медіатором між рідними та владою. Буде потужною публічною силою і променем світла у збережені людських цінностей», — зазначила дружина бійця полку «Азов» Наталія Зарицька.

«Наші хлопці героїчно до кінця виконали свій наказ. Наступним був наказ скласти зброю та зберегти життя. Ми завмерли на певний час і обвуглилися, як Маріуполь, у цьому чеканні. Очікували на екстракцію, але дива не сталося. Дивом є те, що дехто з них вцілів сьогодні. Ми маємо шок, але ми не можемо бездіяти. Вихід з «Азовсталі» це не кінець. Це лише початок нового етапу боротьби. Українські жінки не народжуються сталевими. Сталевими ми стаємо, очікуючи на наших захисників Батьківщини», — заявила Наталія Зарицька.

«Зараз виходить так, що люди починають забувати про подвиг наших захисників. Так, нас просили мовчати, щоб не нашкодити, але не потрібно думати, що історія героїв з «Азовсталі» вже закінчилась. Їм потрібна підтримка, їх потрібно повернути додому. Як ми можемо це зробити. Я закликаю всіх, всі організації, суспільство, всіх блогерів наслідувати приклад гурту Калуш, наслідувати приклад Руслани Лижичко, — говоріть про героїв «Азовсталі», щоб в усіх куточках нашої планети розуміли, що всіх захисників Маріуполя потрібно повернути додому», — сказала Тетяна Харько, сестра Сергія Волини, в.о. Командира 36 бригади Морської піхоти.

Нагадаємо, що автор кадрів поранених українських воїнів у польовому шпиталі на заводі «Азовсталь» Дмитро Козацький із позивним «Орест» вийшов на зв’язок з рідними.

Як раніше повідомлялося, близько десяти автобусів із українськими військовими покинули завод «Азовсталь».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.