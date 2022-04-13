У Європі та США відбулись Марші матерів в пам’ять про загиблих українських дітей (фото)

Марші матерів пройшли у Кракові, Братиславі, Кишиневі, вже втретє у Мюнхені та вчетверте Атланті

Вже четвертий тиждень поспіль у великих містах Європи та Америки проходять Марші українських матерів, що були змушені тікати із дітьми від війни. Цими вихідними багаточисельні Марші матерів пройшли у Кракові, Братиславі, Кишиневі, вже втретє у Мюнхені та вчетверте Атланті.

Головним атрибутом маршів є ляльки у скривавлених простирадлах, які символізують вбитих російськими окупантами дітей у Бучі, Краматорську, Маріуполі, Ірпені та інших містах України.

«Ми кричимо в різних країнах, до нас приєднуються інші жінки, які поділяють з нами наш біль. І ми ростемо, і це тішить. Тому що сила наша єдність по всьому світу. Тому що наш крик стає сильнішим. Він вже об'єднав 14 країн і зібрав за останній місяць тисячі людей на центральних площах 23-х міст», – розповідає кураторка проєкту Ольга Канська.

У Польщі в Кракові акція українок зібрала близько 500 людей, які ходою пройшли від пам’ятника жертвам Катині до Площі Ринок, на ній вшановували і вбитих польських солдатів у Катині та жертв Смоленської катастрофи. Учасниці зробили інсталяцію у вигляді дитячої братської могили з лампадками.

У Німеччині в Мюнхені на центральній площі відбувся вже третій Марш матерів, до якого доєдналась українська співачка Оксана Стебельська та бандуристка Наталія Холоденко.

У столиці Словаччини Братиславі Марш жінок пройшов вперше і зібрав більш ніж 800 учасників, які пройшли ходою центром міста.

У Молдові в Кишиневі хода на підтримку була подвійною, там українські матері пройшли разом з учасниками акції на підтримку заблокованого росіянами Маріуполя. Учасники пройшли від посольства Росії до Театру опери та балету, де виклали свічками напис «Діти».

У США вчетверте акція пройшла в Атланті. Жінки вдягнулись у чорне та влаштували перфоманс зі створення братської дитячої могили, що була складена з ляльок у скривавлених простирадлах, та завершили її завершилася співом «Пливе кача» та хвилиною мовчання.

«Бачачи те, як вбивають наших дітей і як намагаються зламати Україну, у кожної жінки болить серце і їй хочеться від цього болю кричати. На жаль, саме цей крик поєднує нас, сильних, сміливих жінок із активною громадянською позицією у всьому світі», – каже Ольга Канська.