Українські біженці не можуть повторно в’їхати до Польщі: що відбувається

Українські біженці, які втекли від війни у Польщу, теоретично можуть повернутися додому і повторно в'їхати до Шенгену, але на практиці виникають проблеми

Громадяни України, які виїхали з України після початку війни, почали повідомляти про проблеми на кордоні

Українці, які виїхали за межі України під час повномасштабного російського вторгнення, а потім повернулися додому, не можуть повторно в’їхати на територію Польщі. Про це дізнався портал ТСН.

Польська влада після появи перших біженців із України запровадила спеціальний режим для допомоги українцям, зокрема, щодо дозволу на перебування на території країни протягом 18 місяців з початку війни.

Цей режим дозволяє виїжджати за межі Польщі на термін не більше 30 днів, інакше законне право на перебування у цій країні втрачається.

Втім, українці, термін перебування яких у Польщі добіг безвізових 90 днів, виїхавши до України і повертаючись назад до Європи (чи плануючи це зробити), почала скаржитися на проблеми на кордоні. Зокрема, польські прикордонники начебто пояснили, що тридцятиденний термін стосується лише пільг, а не можливості в’їзду.

Хоча частина громадян України зазначила, що жодних проблем під час повернення не мала. Також українці запідозрили, що у польському законодавстві є неврегульовані моменти.

Прикордонна служба Польщі зазначила, що довідка про тимчасовий захист не може замінити громадянам України візу чи карту проживання. Тому українці, які вичерпали 90-денний безвізовий біометричний термін, мають чекати ще 90 днів за межами Шенгенської зони – і тільки після цього зможуть в’їхати на територію Польщі. Іншим варіантом є отримання польської візи.

«Щоб не втратити пільги, ви не можете поїхати на понад 30 днів. Повторний в'їзд до Польщі тільки тоді, коли в Польщі не вичерпано ліміт біометричних даних у 90 днів», – так, за словами однієї із українських біженок, їй відповіли польські прикордонники.

Втім, у коментарі виданню Ukrajina.pl керівниця пресгрупи Головного командувача прикордонної служби Польщі Анна Міхальська та прессекретар Офісу у справах іноземців Якуб Дудзяк запевнили, що українці можуть виїхати з Польщі на батьківщину і повернутися до Європи (не пізніше 30 днів; йдеться про одноразовий виїзд, а не сукупній термін перебування за межами Шенгену) навіть після того, як спливуть 90 безвізових днів. Так, Анна Міхальська запевнила – для українців, які в’їхали до Польщі після 24 лютого з біометричним паспортом і зареєструвалися у універсальній електронній системі реєстру населення (PESEL), «після використання права на проживання громадян України за безвізовим режимом, тобто 90 днів у 180-денний період, їх перебування на території Польщі вважається законним».

Крім того, Польща зазначає, що українці можуть в’їжджати на її територію навіть без біометричних паспортів. «Громадянам України, які евакуювалися до Польщі у зв'язку з бойовими діями на території України, починаючи з 24 лютого 2022 року, без дійсних документів на перетин кордону (наприклад, в’їхали на підставі національних паспортів, водійських посвідчень, свідоцтв про народження), дозволений в’їзд у так званому екстраординарному режимі», – наголосила Міхальська.

Нагадаємо, за словами уповноважений польського уряду в справах біженців з України Павла Шефернакера, вже 1,1 млн біженців з України отримали в Польщі номери PESEL.

Серед них – близько 450 тисяч осіб працездатного віку. Водночас майже 160 тисяч з них вже знайшли легальну роботу. За попередніми оцінками польського уряду, в країні може залишитися на довше до 1,5 млн біженців з України.