У Яценюка хочуть бачити чіткий план дій для набуття членства в НАТО



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Данило Лубківський зазначив, що ідеологом покрокового плану для вступу України в НАТО є лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк

Лубківський нагадав, що після учорашнього рішення парламенту, в Конституції закріплено курс України на членство в ЄС і НАТО

Україна хоче бачити чіткий план дій для набуття членства в НАТО, що треба виконувати, і немає жодних підстав, чому цей план не можна або не варто сформулювати вже зараз. Тим паче, його необхідність вже була визнана Альянсом. Про це написав на своїй сторінці у Facebook дипломатичний радник прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка у 2015-2016 роках, заступник міністра закордонних справ України (2014) Данило Лубківський.

Лубківський нагадав, що після учорашнього рішення парламенту в Конституції закріплено курс України на членство в ЄС і НАТО.

Та цього ж дня Верховна Рада ухвалила ще одне важливе рішення - постанову, якою закликала лідерів та головні політичні органи НАТО формально розпочати підготовку Плану дій щодо набуття Україною членства в Альянсі.

Лубківський зазначив, що ідеологом цього рішення є лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк.

Як повідомляв «Главком», Яценюк закликав НАТО надати Україні покроковий план вступу до Альянсу.

Завдяки цій постанові, підкреслив Данило Лубківський, «те, що було зафіксовано в Конституції як стратегічну мету, Верховна Рада підкріпила практичним завданням».

У тексті постанови, повідомив Лубківський, парламент посилається на Декларацію Саміту НАТО в Бухаресті 2008 року, де сказано, що «Україна і Грузія стануть членами НАТО.

«Там зафіксовано, що наступним кроком для України і Грузії на прямому шляху до приєднання до Альянсу є такий інструмент, як План дій щодо членства. Це вказано дуже недвозначно: «Сьогодні ми ясно стверджуємо, що підтримуємо заявку цих країн на ПДЧ», - цитує Лубківський резолюцію саміту.

По-друге, Рада констатує, що «з часу Революції Гідності особливе партнерство між Україною і НАТО зазнало глибоких якісних змін та потребує нових форм інституційного діалогу».

«Це – принципово важлива теза: по суті, вона проголошує цілком нову історію наших відносин», підкреслив Лубківський.

Крім того, оскільки цьогоріч виповнюється 70 років Альянсу, у цей ювілейний рік Рада закликала лідерів держав-членів НАТО схвалити «прогресивне бачення розвитку відносин з Україною, що вестиме до її членства в Організації, і формально розпочати з нашою державою індивідуальний діалог рекомендацій та практичної підтримки, що становитиме План дій щодо членства України в НАТО», - йдеться в документі.