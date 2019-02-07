Яценюк закликав НАТО надати Україні покроковий план вступу до Альянсу



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Лідер фракції «Народний фронт» нагадав, що в січні 2008 року він, як голова Верховної Ради України підписав звернення до генсека НАТО щодо надання плану дій щодо членства України в Альянсі

Яценюк наголосив, що сьогодні Україна захищає кордони НАТО

Лідер фракції «Народний фронт» Арсеній Яценюк вважає, що Україні необхідний план дій або інший прискорений механізм з покроковим планом про те, як швидко і оперативно набути членство в НАТО. Про це він заявив у четвер, 7 лютого, у Верховній Раді після того, як парламент 334-ма голосами ухвалив зміни до Конституції щодо закріплення курсу на членство України в ЄС та НАТО.

«Парламент виразив волю українського народу - Україна буде членом Європейського союзу і буде членом НАТО», - впевнений Яценюк.

Лідер фракції «Народний фронт» нагадав, що в січні 2008 року він, як голова Верховної Ради України разом з тодішнім президентом і прем'єр-міністром підписав звернення до генсека НАТО щодо надання плану дій щодо членства України в Альянсі.

«Після цього промосковські сили, які на той момент знаходилися в парламенті України, заблокували Верховну Раду. Півтора місяця промосковські сили блокували парламент з гаслами «НАТО – ні!», - наголосив Яценюк.

«Але пройшло десять років і український парламент виразив волю українського народу, яку ми тоді оприлюднили в спільному листі до НАТО», - підкреслив лідер «Народного фронту».

Яценюк поінформував, що у порядок денний парламенту включений ініційований «Народним фронтом» проект постанови про офіційне звернення Верховної Ради до держав-членів НАТО, безпосередньо до національних урядів «з тим, щоби воля українського парламенту і воля українського народу про членство України в НАТО отримала зворотну реакцію від країн-членів Альянсу».

Яценюк наголосив, що сьогодні Україна захищає кордони НАТО.

«Альянс сьогодні в безпеці в, тому числі, завдяки українській армії. Відповідь на безпеку України і безпеку Європи лежить тільки в одній площині: Україна – член НАТО», - стверджує Яценюк.