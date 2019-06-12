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    Зеленський звільнив Петухова, який критикував призначення Богдана главою Адміністрації президента

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    Сергій Петухов - Зеленський звільнив Петухова, який критикував призначення Богдана главою Адміністрації президента
    Сергій Петухов

    Сергій Петухов був головою делегації України для участі в роботі 22-ї Дипломатичної сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права

    Президент Володимир Зеленський вивів зі складу делегації України для участі в роботі 22-ї Дипломатичної сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права заступника міністра юстиції Сергія Петухова, який був головою делегації.

    Про це йдеться в указі №400 від 12 червня, який опублікований на сайті глави держави.

    Замість Петухова делегацію очолить Всеволод Ченцов - посол України в Королівстві Нідерланди, який раніше був заступником глави делегації.

    Як відомо, раніше Петухов заявив, що президент Володимир Зеленський, призначивши головою Адміністрації президента Андрія Богдана, порушив закон про люстрацію.

    Водночас сам Богдан каже, що під закон про люстрацію він потрапив абсолютно несправедливо.

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    Адміністрація Президента люстрація політика Володимир Зеленський президент Андрій Богдан
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