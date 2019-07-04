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    Ярош: якщо комусь хочеться «почесати кулаки», для цього є «опоблоки», «за життя», «шарії»

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    Акція протесту під&nbsp;Конституційним Судом, 4 липня - Ярош: якщо комусь хочеться «почесати кулаки», для цього є «опоблоки», «за життя», «шарії»
    Акція протесту під Конституційним Судом, 4 липня
    Фото: facebook.com/petrokuzyksvoboda

    «Бити або штурхати жінок - не гідно чоловіків і, тим більше, воїнів», - підкреслив Ярош, прокоментувавши сутички під Конституційним Судом

    Колишній лідер організації «Правий сектор», нардеп і військовий Дмитро Ярош закликав націоналістів до мирного проведення акцій, без сутичок.

    Про це він написав 4 липня у Facebook.

    «Отримав інформацію про сутички під Конституційним Судом України. По-перше, вважаю судову гілку влади в Україні антидержавною і форпостом російської імперії. Удар по антиукраїнських судах - справа богоугодна і національна. По-друге, такі попереджувальні акції є дуже добрими і мають об’єднувати суспільство. По-третє, будь-які сутички між українськими організаціями грають на руку Кремлю, медведчукам, вілкулам, мураєвим. По-четверте, якщо комусь з наших побратимів хочеться «почесати кулаки», в Україні для цього є «опоблоки», «за життя», якісь, мені не відомі, «шарії» тощо... І останнє. Бити або штурхати жінок - не гідно чоловіків і, тим більше, воїнів. Немає у тому честі...» - підкреслив Ярош.

    «Тому тільки в українській єдності - сила. Україна понад усе!» - заявив він.

    Крім того, нардеп привів приклад з української історії.

    «Я непогано знаю історію України... Пам’ятаю про «отаманщину» 1917-1922 років, коли Петлюра був проти Скоропадського, Григор’єв - проти Петлюри, Махно - проти Григор’єва, Зелений проти Махна тощо. А, начебто, всі були за Україну... Пам’ятаю і про розкол в ОУН... Коли «мельниківці» боролися проти «бандерівців», а потім частина «бандерівців», яка почала називатися «двійкарями», виступила проти Бандери і т.д. Вважаю історичною подією об’єднання націоналістів у 2019 році. Це було зробити нелегко, але як виявилося, можливо. Дуже сподіваюсь, що націоналісти здолають антинаціональні політичні технології та будуть мати у Верховній Раді свою фракцію. І тоді нам, українцям, буде легше навести лад всередині країни та перемогти у війні за Незалежність», - зазначив Ярош.

    «Але, націоналісти - це тільки частина українського народу. Багато українських патріотів віддадуть свої голоси за інші патріотичні партії... Така об’єктивна реальність. І не враховувати цього аспекту є дуже недалекоглядно. Так. Націоналісти були завжди першими: і на Революції Гідності, і на війні. Але перемагали ми, тільки завдячуючи об’єднаним силам і енергії всього українського народу», - зауважив нардеп.

    Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила про побиття активістів молодіжної організації політичної партії «Європейська солідарність» під час акції протесту біля Конституційного Суду в четвер.

    За словами Геращенко, голова молодіжної організації Дінара Габібуллаєва «знімає побої в лікарні, тому що напали на неї чоловіки, які чомусь називаються нацдружинами та Нацкорпусом».

    Раніше повідомлялося, що у Києві під будівлею Конституційного Суду України проходить акція протесту проти скасування закону про очищення влади. Активісти мали намір протестувати до завершення розгляду судом даного питання.

    Голова парламентського Комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар заявила, що Конституційний Суд не винесе сьогодні остаточне рішення щодо закону про люстрацію.
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