Призначення Богдана оскаржили у Верховному суді



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21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана Фото: Станіслав Груздєв, Главком

В Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду надійшло дві позовні заяви

В Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду надійшло дві позовні заяви про визнання протиправним та скасування указу президента України Володимира Зеленського від 21 травня року № 304/2019 «Про призначення А. Богдана главою Адміністрації президента України». Про це повідомляє прес-служба суду.

Заяву подано до канцелярії суду 24 травня 2019 року громадською організацією «громадський люстраційний комітет» та фізичною особою.

Справи зареєстровані за номерами 9901/283/19 і 9901/284/19.

Зазначимо, що наразі Міністерство юстиції просить Адміністрацію президента Володимира Зеленського надати копії трудових книжок та інформацію про початок люстраційної перевірки призначених глав відомства.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Зазначимо, що Богдан не може займати державні посади за законом про люстрацію, бо раніше обіймав різні посади в уряді Миколи Азарова.

До слова, у Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію. «Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.

Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.