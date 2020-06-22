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    Патріарх Кирило привітав росіян з днем початку війни між Німеччиною та СРСР

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    Патріарх Кирило привітав росіян з днем початку війни між Німеччиною та СРСР

    Для Кирила 22 червня є «скорботним, але одночасно і урочистим днем»

    Патріарх Кирило сьогодні, 22 червня, привітав росіян росіян з річницею початку війни між гітлерівською Німеччиною та сталінським Радянським Союзом.

    «Нехай Господь преклонить милість свою над Вітчизною нашою, над народом нашим і нашими збройними силами. Зі знаменним, скорботним, але одночасно і урочистим днем всіх вас сердечно вітаю», - сказав Кирило під час свого виступу біля головного храму збройних сил Росії.

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    Росія путінський режим Друга світова війна РПЦ СРСР
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