Патріарх Кирило привітав росіян з днем початку війни між Німеччиною та СРСР



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Для Кирила 22 червня є «скорботним, але одночасно і урочистим днем»

Патріарх Кирило сьогодні, 22 червня, привітав росіян росіян з річницею початку війни між гітлерівською Німеччиною та сталінським Радянським Союзом.

«Нехай Господь преклонить милість свою над Вітчизною нашою, над народом нашим і нашими збройними силами. Зі знаменним, скорботним, але одночасно і урочистим днем всіх вас сердечно вітаю», - сказав Кирило під час свого виступу біля головного храму збройних сил Росії.