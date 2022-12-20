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Україна повернула 16-річного хлопця, якого окупанти вивезли в РФ (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна повернула 16-річного хлопця, якого окупанти вивезли в РФ (фото)
З новою «сім’єю» Сергій не розмовляв
фото: Дмитро Лубінець

Хлопець жив поблизу Маріуполя, незадовго до війни втратив батьків

В Україну вдалося повернути неповнолітнього хлопця, якого загарбники вивезли з Донецької області до Росії. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«До Дня святого Миколая трапляються дива. От сьогодні таке диво трапилося і в 16-річного Сергія, який майже через 8 місяців повернувся в Україну після того, як його вивезли в Російську Федерацію», - написав він.

За словами Лубінця, хлопець жив поблизу Маріуполя, незадовго до війни втратив батьків, однак має сестру, а нині – ще й небайдужих співвітчизників, які готові йому допомагати.

Україна повернула 16-річного хлопця, якого окупанти вивезли в РФ (фото) фото 1

Після захоплення росіянами рідного населеного пункту, його, як і багатьох інших дітей вивезли в Донецьк, а згодом до Росії.

Лубінець повідомив, що дитячий омбудсман Російської Федерації Марія Львова-Бєлова, яка приїжджала для «милого спілкування» з дітьми на камеру пропагандистських ЗМІ, вирішила долю Сергія та інших вивезених українських дітей – всиновлення в російську сім’ю.

Родина, в якій довелося бути хлопцю, мала трьох власних дітей та вже одну всиновлену. З новою «сім’єю» Сергій не розмовляв.

Україна повернула 16-річного хлопця, якого окупанти вивезли в РФ (фото) фото 2

На щастя, ставлення в тій родині до нього було не жорстоким, однак увесь час його не покидала думка про те, що він має повернутися на Батьківщину.

Раніше повідомлялося, що зусиллями уряду, волонтерів та усіх небайдужих з тимчасово окупованих територій та Росії вдалося повернути в Україну 96 дітей.

Теги: окупанти діти Донецьк Щастя

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