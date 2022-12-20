Україна повернула 16-річного хлопця, якого окупанти вивезли в РФ (фото)

Хлопець жив поблизу Маріуполя, незадовго до війни втратив батьків

В Україну вдалося повернути неповнолітнього хлопця, якого загарбники вивезли з Донецької області до Росії. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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«До Дня святого Миколая трапляються дива. От сьогодні таке диво трапилося і в 16-річного Сергія, який майже через 8 місяців повернувся в Україну після того, як його вивезли в Російську Федерацію», - написав він.

За словами Лубінця, хлопець жив поблизу Маріуполя, незадовго до війни втратив батьків, однак має сестру, а нині – ще й небайдужих співвітчизників, які готові йому допомагати.

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Після захоплення росіянами рідного населеного пункту, його, як і багатьох інших дітей вивезли в Донецьк, а згодом до Росії.

Лубінець повідомив, що дитячий омбудсман Російської Федерації Марія Львова-Бєлова, яка приїжджала для «милого спілкування» з дітьми на камеру пропагандистських ЗМІ, вирішила долю Сергія та інших вивезених українських дітей – всиновлення в російську сім’ю.

Родина, в якій довелося бути хлопцю, мала трьох власних дітей та вже одну всиновлену. З новою «сім’єю» Сергій не розмовляв.

На щастя, ставлення в тій родині до нього було не жорстоким, однак увесь час його не покидала думка про те, що він має повернутися на Батьківщину.

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Раніше повідомлялося, що зусиллями уряду, волонтерів та усіх небайдужих з тимчасово окупованих територій та Росії вдалося повернути в Україну 96 дітей.