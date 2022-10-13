Україні вдалося повернути з Росії та окупованих територій ще майже 100 дітей

Росія незаконно вивезла на свою територію тисячі дітей з України

Мінреінтеграції закликає українців надавати будь-яку інформацію про незаконне вивезення дітей до Росії на спеціальну гарячу лінію

Зусиллями уряду, волонтерів та усіх небайдужих з тимчасово окупованих територій та Росії вдалося повернути в Україну 96 дітей. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Ми боремося за кожного маленького українця! Адже діти – це і є наша держава, наше майбутнє. І ми обов’язково потурбуємося про те, щоб кожен з них був в безпеці й комфорті», – наголосила віцепрем’єрка Ірина Верещук.

В міністерстві закликали надавати будь-яку інформацію про незаконне вивезення дітей до Росії за телефоном гарячої лінії Національного інформаційного бюро 1648 або Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції 050-562-03-13.

Нагадаємо, раніше в Україні розпочав свою роботу державний портал розшуку дітей «Діти війни». Інформаційна платформа допомагатиме батькам та правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були незаконно депортовані до Росії.

МЗС України раніше заявило, що Росія, війська якої тимчасово окупували Маріуполь Донецької області, має повернути всіх викрадених у місті дітей їхнім близьким.