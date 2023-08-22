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Україна створює єдиний пункт пропуску з Польщею

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна створює єдиний пункт пропуску з Польщею
Україна хоче реалізувати спільний пукнт пропустку також із Румунією
фото ілюстративне

На одному пункті пропуску працюватимуть представники обох держав

Україна та Польща розпочали реалізацію ініціативи, згідно з якою на кордоні між країнами запустять єдині пункти пропуску. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Зазначається, що зараз завданням уряду є запровадження спільного митного та прикордонного контролю з країнами Євросоюзу.

«Тобто буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Цим досягаємо більшої інтеграції до європейського простору, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію. Пілотний проект реалізуємо на польсько-українському кордоні», – розповів глава Кабміну.

Шмигаль уточнив, що Україна хоче реалізувати таку ініціативу на кордоні з Румунією. Відповідну пропозицію вже надіслали румунській стороні.

Раніше повідомлялося, що Україна та Румунія відкриють новий пункт пропуску на кордоні.

Крім того, на Львівщині пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні з Польщею, який зараз діє в тимчасовому режимі, у 2024 році може запрацювати на повну потужність.

Теги: Польща Україна кордон

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