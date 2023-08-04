Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Литва через «вагнерівців» закриває частину пунктів пропуску

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Литва через «вагнерівців» закриває частину пунктів пропуску
«Вагнерівці» підійшли впритул до кордону з Литвою
Фото:grodnonews.by

У разі загострення ситуації депутати ухвалять постанову про повне закриття кордону

У відповідь на прибуття до Білорусі найманців з російської ПВК «Вагнер» Литва планує закрити два з шести пунктів пропуску, заявив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдос Абрамавічус. Про це пише інформагентство BNS.

«Найближчим часом буде ухвалене рішення про закриття двох пунктів пропуску. Якщо сьогодні в Польщі практично один пункт пропуску, то у нас їх шість. Одним із запобіжних заходів було б скорочення з шести пунктів пропуску до чотирьох», – сказав Абрамавічус.

Рішення про це, за його словами, має ухвалити уряд.

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащунас заявив, що в умовах присутності «вагнерівців» в Білорусі закриття окремих пунктів литовського кордону є лише питанням часу.

«Я завжди казав, що закриття кордону з Білоруссю може бути варіантом, що ми можемо це зробити. Кілька місяців тому комітет ухвалив рекомендаційне рішення подумати про закриття деяких прикордонних пунктів», – сказав Кащунас.

За словами посадовця, у разі загострення ситуації депутати ухвалять постанову про повне закриття кордону.

Президент Литви Гітанас Науседа напередодні заявив, що Вільнюс, Варшава і Рига повинні бути готові разом закрити кордон з Білоруссю, якщо ситуація погіршиться. Польща погоджується, її МВС уважно стежить за ситуацією на кордоні.

«Ми трохи відрізняємось від поляків. Вони все більше публічно демонструють силу біля кордону. Ми робимо це менш публічно, але весь план, усі приготування зроблені. На якомусь етапі будуть задіяні і наші війська», – сказав Кащунас.

Раніше повідомлялося, що частина бойовиків «Вагнера» підійшла до литовського кордону.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі. 

Теги: Білорусь війна Литва ПВК «Вагнер»

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ніхто точно не знає, яка насправді мета знаходження ПВК «Вагнер» в Білорусі
Тихановська пояснила, навіщо Путіну «вагнерівці» в Білорусі
Вчора, 10:05
Польща та Литва активно обговорюють загрози на східному флангу НАТО
Кількість «вагнерівців» у Білорусі зростає: Науседа попередив НАТО про небезпеку
Вчора, 15:53
Литва оцінює можливість провокацій з боку «Вагнера» як відносно невисоку, але повністю їх не виключає
Провокації «вагнерівців». Посол Латвії в НАТО зробив заяву
Сьогодні, 08:39

Соціум

Позашлюбний син вступив у війну за спадок Жириновського
Позашлюбний син вступив у війну за спадок Жириновського
Литва через «вагнерівців» закриває частину пунктів пропуску
Литва через «вагнерівців» закриває частину пунктів пропуску
Потужна пожежа під Москвою: горить біля автоцентру Lada (відео)
Потужна пожежа під Москвою: горить біля автоцентру Lada (відео)
«Найкращий корабель Північного флоту РФ». Все, що відомо про підбитий «Оленегорский горняк»
«Найкращий корабель Північного флоту РФ». Все, що відомо про підбитий «Оленегорский горняк»
Атака на Новоросійськ. ЗСУ заявили про провокацію Росії
Атака на Новоросійськ. ЗСУ заявили про провокацію Росії
Росія визнала ефективність ЗСУ в Чорному морі
Росія визнала ефективність ЗСУ в Чорному морі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
ЗСУ в ході контрнаступу просунулися вперед на кількох напрямках – ISW
31K
«Ожиріння – це хвороба». «Слуга» Безугла спровокувала мережу
22K
«Найкращий корабель Північного флоту РФ». Все, що відомо про підбитий «Оленегорский горняк»
14K
Стало відомо, які резерви задіяли ЗСУ для прориву на півдні
8917
Папа Римський вибачився перед українцями
7814
Переворот у Нігері: Африка стає вкрай проблемним регіоном

Новини

Рашисти посилили терор в окупованому Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Спека, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 4 серпня
Сьогодні, 05:19
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:35
Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Вчора, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Вчора, 05:28

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту