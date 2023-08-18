Україна та Румунія відкриють новий пункт пропуску на кордоні: підписано угоду

Також уряди України та Румунії здійснили обмін нотами про відкриття пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй

Документ передбачає відновлення та вдосконалення транспортної інфраструктури, яку зруйнувала Росія

Україна та Румунія домовилися про співпрацю у забезпеченні транзиту українських товарів та щодо відкриття нового пункту пропуску на кордоні. Про це стало відомо з візиту прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Бухаресту, пише «Урядовий портал».

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«Була підписана спільна міжурядова заява про посилення співпраці у забезпеченні надійного транзиту українських товарів», – йдеться у повідомленні.

Документ передбачає відновлення та вдосконалення транспортної інфраструктури, яку зруйнувала Росія; відкриття нових пунктів пропуску вздовж спільного кордону для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення; намір розвивати до них під’їзні шляхи, залізничну інфраструктуру, впроваджувати механізми управління дорожнім рухом для зменшення заторів, спрощувати прикордонний, митний та фітосанітарний контроль; там, де це можливо й доцільно, розглядати можливість скоординованого прикордонного контролю для спрощеного транзиту товарів між Україною і Румунією; домовленість сприяти перевантаженню української продукції в морських та річкових портах Румунії; активізацію співпраці в Дунайському регіоні. Шляхом повноцінного використання існуючої портової інфраструктури, а також за рахунок залучення інвестицій в її розвиток.

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Також уряди України та Румунії здійснили обмін нотами про відкриття пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй. Він працюватиме в цілодобовому режимі для пасажирського і вантажного сполучення.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Бухареста з робочим візитом, де зустрінеться зі своїм румунським колегою Марчелом Чолаку. Сторони планують обговорити, зокрема, транзит українського зерна через Румунію.