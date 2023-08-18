Україна та Румунія відкриють новий пункт пропуску на кордоні: підписано угоду
Документ передбачає відновлення та вдосконалення транспортної інфраструктури, яку зруйнувала Росія
Україна та Румунія домовилися про співпрацю у забезпеченні транзиту українських товарів та щодо відкриття нового пункту пропуску на кордоні. Про це стало відомо з візиту прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Бухаресту, пише «Урядовий портал».
«Була підписана спільна міжурядова заява про посилення співпраці у забезпеченні надійного транзиту українських товарів», – йдеться у повідомленні.
Документ передбачає відновлення та вдосконалення транспортної інфраструктури, яку зруйнувала Росія; відкриття нових пунктів пропуску вздовж спільного кордону для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення; намір розвивати до них під’їзні шляхи, залізничну інфраструктуру, впроваджувати механізми управління дорожнім рухом для зменшення заторів, спрощувати прикордонний, митний та фітосанітарний контроль; там, де це можливо й доцільно, розглядати можливість скоординованого прикордонного контролю для спрощеного транзиту товарів між Україною і Румунією; домовленість сприяти перевантаженню української продукції в морських та річкових портах Румунії; активізацію співпраці в Дунайському регіоні. Шляхом повноцінного використання існуючої портової інфраструктури, а також за рахунок залучення інвестицій в її розвиток.
Також уряди України та Румунії здійснили обмін нотами про відкриття пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй. Він працюватиме в цілодобовому режимі для пасажирського і вантажного сполучення.
Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Бухареста з робочим візитом, де зустрінеться зі своїм румунським колегою Марчелом Чолаку. Сторони планують обговорити, зокрема, транзит українського зерна через Румунію.
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