До уваги українців у Росії: на кордоні поновив роботу пункт пропуску

Із 5 серпня пункт перетину на кордоні Бєлгородської та Сумської областей знову відновив свою роботу

Мінреінтеграції: відновлено роботу гуманітарного коридору Колотилівка – Покровка

Українці, які евакуйовуються з тимчасово окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через пункт пропуску Колотилівка (РФ) – Покровка (Україна). Із 5 серпня пункт перетину на кордоні Бєлгородської та Сумської областей знову відновив свою роботу. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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На українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати і дістатися до Сум або інших міст України.

Охочі евакуюватися із Сумської області можуть також скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми-Київ. Він щодня курсує з Сум: відправляється о 6:47 і прибуває до Києва об 11:41.

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На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.

Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району.

Як запевняють у відомстві, з питань евакуації можна звертатися за телефоном «гарячої лінії» Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Раніше повідомлялося, що влада Сумщини проведе евакуацію із п'ятикілометрової прикордонної зони з Росією. Таке рішення пов'язане зі збільшенням артилерійських обстрілів.