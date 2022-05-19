Польща передасть Україні 25 тисяч тонн бензину зі своїх запасів

Україна почне отримувати польський бензин з початку наступного тижня

Україна отримає 25 тисяч тонн бензину з польських запасів. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко, яка зустрілася в українській столиці з польською міністеркою клімату та навколишнього середовища Анною Москвою, повідомляє Польське радіо.

Під час спільної прес-конференції Юлія Свириденко зазначила, що до війни 97 відсотків палива в Україну поставлялося з Росії та Білорусі. Сьогодні ці напрямки закриті, крім того, росіяни знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит палива.

Міністр економіки також зазначила, що в рамках допомоги з Польщі в Україну буде відправлено 25 тисяч тонн бензину, щоб збалансувати ринок пального. Україна стане отримувати ці ресурси з початку наступного тижня.

У свою чергу Анна Москова зазначила, що ведеться робота зі збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону щодо транспортування палива. За її словами, такої гарної співпраці між польськими та українськими паливними компаніями ще не було.

Створюються нові напрямки постачання та нова система енергетичної безпеки. За словами польської міністерки навколишнього середовища, співпраця продовжиться і в мирний час.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.

До кінця травня Україна розраховує отримати 350-360 тисяч тонн пального, при середньому добовому споживанні близько 130 тисяч тонн.