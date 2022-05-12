Розвідка США передбачає в Україні довгу війну на виснаження: що пише світова преса

У Бельгії через війну в Україні відкриється гаряча лінія боротьби з торгівлею людьми

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 10 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

The Guardian пише, що Володимир Путін може застосувати ядерну зброю, якщо злякається поразки в Україні. Він здатен вибрати таку тактику, якщо буде вважати, що нездатність виграти війну є загрозою його режиму.

Попередження прозвучало в оцінці керівників розвідки, які проінформували Сенат США.

В Україні передбачили довгу війну на виснаження, яка може призвести до дедалі більш нестабільних дій Путіна, включаючи повну мобілізацію, введення воєнного стану. Якщо ж диктатор відчує, що війна йде проти нього, наражаючи на небезпеку його позиції в Москві – навіть до застосування ядерної боєголовки.

Цей прогноз пролунав у день безперервних боїв на сході та півдні України та російських ракетних ударів по Одеському порту. В цей же день ООН визнала, що кількість загиблих серед цивільного населення в результаті війни, ймовірно, буде набагато вищою, ніж кількість жертв війни – поточна офіційна оцінка 3381 осіб.

Директор національної розвідки США Авріл Хейнс заявила сенатському комітету із збройних сил, що Путін продовжуватиме розмахувати ядерним арсеналом Росії, намагаючись утримати США та їхніх союзників від подальшої підтримки України.

Європа

Бельгія. Газета De Morgen. Після випадків знущань з українських біженців федеральний уряд створює центральну гарячу лінію для жертв торгівлі людьми. Крім пропозиції допомоги, це також має сприяти викриттю банд, які стоять за насильством.

Притулок за секс. Таку пропозицію зробив фламандець українській біженці одразу після російського вторгнення. Оскільки жінка сама звернулася до гуманітарної організації, поліції вдалося дізнатися ім'я та адресу чоловіка. Але це виняток. Адже досі експлуатація українських біженців залишалася непоміченою в країні.

Безперечно, що будуть ще жертви. Згадайте трьох українок, які незаконно різали овочі у м'ясній лавці Антверпена за 7 євро на годину. Їх виявили під час рейду соціальної інспекції. У Нідерландах уряд уже спостерігається підвищений попит на українських жінок на порносайтах. А в сусідніх країнах жінки та діти після прибуття на вокзали були оточені настирливими чоловіками. Іноді йшлося про вербувальників для проституційних мереж.

Литва. Газета Klaipeda. Із початку російського вторгнення в Україну в Клайпеді та прилеглих містах оселилися понад 6 тисяч біженців, тому вже кілька тижнів не вистачає орендних квартир. Муніципалітет ще має соціальне житло в резерві, але орендар повинен мати роботу, щоб його отримати. У той же час потік до Клайпедського центру реєстрації біженців, який запрацював 14 березня, за останні тижні значно зменшився.

Швейцарія. Tages-Anzeiger. Федеральна рада планує відібрати сільгоспугіддя у швейцарських фермерів – на користь захисту навколишнього середовища. Вони мають виділяти не менше 3,5% орних земель під так звані зони біорізноманіття. Там нічого не можна вирощувати.

За даними асоціації фермерів, їх позбавлять площі розміром 14 500 футбольних полів, що приблизно втричі більше, ніж сьогодні. Якби на ній посадити зерно, то можна було б покрити щорічне споживання хліба не менше ніж для мільйона чоловік. Це рішення також викликало нерозуміння серед аграріїв, оскільки воно було ухвалено невдовзі після нападу Росії на Україну. Через війну в житниці Європи сільськогосподарські ринки божеволіють, каже Мартін Руфер, директор асоціації фермерів. Тому неправильно послаблювати внутрішнє виробництво продуктів харчування.

У той час, як у Швейцарії доводиться віддавати орні землі, у Європейському союзі спостерігається протилежна тенденція. Через війну цього року райони біорізноманіття можуть знову тимчасово використовуватись для виробництва продуктів харчування.

США

Los Angeles Times. Колонка справа: «Україна бачить себе в її мистецтві». Твори, мабуть, найулюбленішої народної художниці країни, вирвані з вогню війни.

Війни тривала лише години, але іванківчани вже мали всі підстави побоюватися найгіршого. Бомби сипали на зазвичай спокійну північну українську громаду на річці Тетерів. Гамір бою заглушив рев переляканої худоби.

Вибухи потрясли землю. Ховаючись у морозних підвалах, багато місцевих людей думали про безцінну спадщину тут, у цьому скромному місці.

«Наша перлина», – сказала емоційно Надія Бірюк, 59-річна начальниця відділу культури Іванківського музею.

«Наша коштовність. Наш скарб». Вона говорила про колекцію робіт чи не найулюбленішої народної художниці країни Марії Примаченко. Її кольоровими насиченими, мрійливими образами міфічних звірів, потойбічних птахів та фантасмагоричної флори захоплювалися Пікассо та Шагал. Вони сприймаються багатьма простими українцями як вираз незмінного національного духу.

Хоча Примаченко відзначена на міжнародному рівні й вдома, вона провела більшу частину свого життя, живучи й працюючи в простому цегляному будинку в крихітному селі Болотня неподалік від центру Іванкова.

Нагадаємо, ініціатива про винесення на Генеральну Асамблею ООН загроз Росії застосувати ядерну зброю заслуговує на серйозний розгляд. Про це заявив член Палати Лордів британського парламенту, екс-міністр закордонних справ Великої Британії Девід Оуен.