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    Українці зможуть подивитися «Євробачення» в «Дії»: як це зробити

    У &laquo;Дія.TV&raquo; можна переглянути трансляцію&nbsp;&laquo;Євробачення&raquo; - Українці зможуть подивитися «Євробачення» в «Дії»: як це зробити
    У «Дія.TV» можна переглянути трансляцію «Євробачення»
    фото з відкритих джерел

    Цьогоріч українці матимуть змогу вболівати за Kalush Orchestra на «Євробаченні» в «Дії»

    Цьогоріч пісенний конкурс «Євробачення» можна дивитися в застосунку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.

    «Цьогоріч будемо дивитися «Євробачення» в «Дії» та вболівати за Україну. Ми додали суспільний телеканал UA: Культура в розділі «Дія.TV», – написав він.

    Федоров нагадав, що сьогодні відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу, трансляція розпочнеться о 22:00. Другий півфінал проведуть 12 травня, а фінал – 14 травня.

    Відомо, в «Євробаченні» візьмуть участь 17 конкурсантів. Серед них і представники України – гурт Kalush Orchestra. Букмекери вже оновили свої прогнози перед першим півфіналом. Kalush Orchestra досі залишаються головним претендентом на перемогу. Щобільше – шанси на перемогу представників України оцінюються в 49%, тобто вони стали вищими, ніж раніше.

    Нагадаємо, що Росія цього року дискваліфікована через розв'язану проти України війну.

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    Теги: Євробачення війна конкурс українці культура Україна букмекери Михайло Федоров #stoprussia
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    Українці зможуть подивитися «Євробачення» в «Дії»: як це зробити