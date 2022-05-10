Українці зможуть подивитися «Євробачення» в «Дії»: як це зробити

У «Дія.TV» можна переглянути трансляцію «Євробачення»

Цьогоріч українці матимуть змогу вболівати за Kalush Orchestra на «Євробаченні» в «Дії»

Цьогоріч пісенний конкурс «Євробачення» можна дивитися в застосунку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.

«Цьогоріч будемо дивитися «Євробачення» в «Дії» та вболівати за Україну. Ми додали суспільний телеканал UA: Культура в розділі «Дія.TV», – написав він.

Федоров нагадав, що сьогодні відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу, трансляція розпочнеться о 22:00. Другий півфінал проведуть 12 травня, а фінал – 14 травня.

Відомо, в «Євробаченні» візьмуть участь 17 конкурсантів. Серед них і представники України – гурт Kalush Orchestra. Букмекери вже оновили свої прогнози перед першим півфіналом. Kalush Orchestra досі залишаються головним претендентом на перемогу. Щобільше – шанси на перемогу представників України оцінюються в 49%, тобто вони стали вищими, ніж раніше.

Нагадаємо, що Росія цього року дискваліфікована через розв'язану проти України війну.